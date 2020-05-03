Автохамы нашего двора (ФОТО)

Все снимки в сегодняшнем выпуске сделаны возле одного-единственного дома.

В нашу рубрику, посвященную борьбе с автохамством, приходит много писем и фотографий от читателей GOROD48. Настолько много, что весь сегодняшний выпуск мы решили посвятить нарушениям правил парковки возле… одного-единственного дома на улице Теперика, 19.

Верхний снимок самый свежий – сделан вчера, 2 мая в 7:45.





А это то же самое место, но 9 апреля в 7:50. Сравним два снимка и заметим, что трава на пятачке, который по идее должен быть зелёным, за месяц так и не выросла. И вряд ли вырастет вообще, поскольку место постоянно используют под стоянку.





9 апреля, 8:00 с другой стороны дома. Логика у автохамов железная: с весны уничтожают газон колёсами, а затем как бы в недоумении разводят руками и пишут комментарии – мол, вы посмотрите на этот газон, он же – убожество и туда не жалко и машину поставить. Как будто не они сами уничтожили здесь траву.





Тот же адрес, 8 апреля в 8:02.





А вот снимки аж от 25 марта в 8:20. Стоят себе, голубчики, словно так и нужно. А ведь неподалеку имеется парковка, да не одна, но они, понимаешь, платные…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.