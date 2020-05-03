Общество

сегодня, 16:07

Автохамы нашего двора (ФОТО)

15 939
#Автохамы #машины #парковки
1
Автохамы нашего двора (ФОТО)

Все снимки в сегодняшнем выпуске сделаны возле одного-единственного дома.

В нашу рубрику, посвященную борьбе с автохамством, приходит много писем и фотографий от читателей GOROD48. Настолько много, что весь сегодняшний выпуск мы решили посвятить нарушениям правил парковки возле… одного-единственного дома на улице Теперика, 19.

Верхний снимок самый свежий – сделан вчера, 2 мая в 7:45.

г. Липецк, ул. Теперика, д. 19 (2020.04.09, 7.50).jpg

А это то же самое место, но 9 апреля в 7:50. Сравним два снимка и заметим, что трава на пятачке, который по идее должен быть зелёным, за месяц так и не выросла. И вряд ли вырастет вообще, поскольку место постоянно используют под стоянку.

г. Липецк, ул. Теперика, д. 19 (2020.04.09, 7.52).jpg

9 апреля, 8:00 с другой стороны дома. Логика у автохамов железная: с весны уничтожают газон колёсами, а затем как бы в недоумении разводят руками и пишут комментарии – мол, вы посмотрите на этот газон, он же – убожество и туда не жалко и машину поставить. Как будто не они сами уничтожили здесь траву.

г. Липецк, ул. Теперика, д. 19 (2020.04.08, 07.40).jpeg

Тот же адрес, 8 апреля в 8:02.

г. Липецк, ул. Теперика, д. 19 (2020.03.25, 08.05).jpeg

г. Липецк, ул. Теперика, д. 19 (2020.03.25, 08.03).jpeg

А вот снимки аж от 25 марта в 8:20. Стоят себе, голубчики, словно так и нужно. А ведь неподалеку имеется парковка, да не одна, но они, понимаешь, платные…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

15 939
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

смех

1 минуту назад
куда деть авто в наших дворах ? не предусмотренных для парковок ?.
ответить

мля.

7 минут назад
куда деть авто в наших дворах ? не предусмотренных для парковок ?.. арете мля патомушта у вас машин нет ...
ответить

Animal planet.

10 минут назад
Бомж Валера, не,это уже уголовка. А вот насрать в пакет и бросить этот пакет с гавном на капот машин заднеприводных автохамов ,милое дело.
ответить

Бомж Валера

32 минуты назад
Взрывать надо авто таких парковщиков во дворах. Скинтесь мне на пузырь беленькой - очищу ваш двор от этих автохамов. И детишкам Вашим будет, где побегать...
ответить

гость

40 минут назад
а вы за собой то смотрите?, сделай красивые дорожки ,там где вытоптали пешеходы и заодно удобные парковочные карманы и газоны и клумбы ,нет проблем.
ответить

на фото

45 минут назад
Если б у нас был настоящий мэр, правильно! Прежде чем бежать за кредитом на инорыгаловку, нужно было подумать башкой - где этот триппер будешь ставить!
ответить

Если б у нас был настоящий мэр

49 минут назад
1. Штраф за такую парковку min. 5000 руб. 2. Помещение авто на штрафстоянку (1000 руб./сутки). 3. Взыскание платы на благоустройство этой территории (min. 30000 руб.). 4. Без оплаты штрафа, услуг эвакуатора, штрафстоянки и платы за благоустройство машину не отдаем. Итог-через полгода Липецк Вы не узнаете!
ответить

на фото

49 минут назад
инопомоечная бомжатина нашего двора
ответить

а вы за собой то смотрите?

51 минуту назад
не хочу никого оправдывать! НО! я могу выйти из дома и на своем микрорайоне нафотать раза в 3 больше фоток мест, где ПЕШЕХОДЫ вытоптали себе дорогу через "газоны". так что завалили бы вы свои *
ответить

Ёжик в тумане

56 минут назад
Animal planet., это мразоты с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пида.асы, я б сказал.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о скорой грозе в Липецке
#Гроза #погода #МЧС
7
Спасатели предупреждают о скорой грозе в Липецке

сегодня, 14:41

Общество
«Достала уже эта пандемия! Поставил 300 рублей на изобретение лекарства от COVID-19 - из принципа!»
#Букмекеры #ставки #коронавирус
5
«Достала уже эта пандемия! Поставил 300 рублей на изобретение лекарства от COVID-19 - из принципа!»

сегодня, 14:03

Общество
Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей
#коронавирус #штраф #самоизоляция
19
Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей

сегодня, 12:48

Общество
Партизанское подполье белорусского города Лида возглавлял липчанин
#75-летие Победы #подполье #Беларусь
10
Партизанское подполье белорусского города Лида возглавлял липчанин

сегодня, 10:22

Общество
Приставы не сумели продать имущество, принадлежащее должнику
#Приставы #УФССП #долги
16
Приставы не сумели продать имущество, принадлежащее должнику

сегодня, 09:01

Общество
Липчанка осталась без полумиллиона рублей после общения с лжеброкерами
#мошенничество
13
Липчанка осталась без полумиллиона рублей после общения с лжеброкерами

сегодня, 08:26

Общество