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Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, к 1946-му численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.
Детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а к 1946-му — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона, до 15,6 миллиона человек. В то же время женщин за эти же годы стало меньше на 847 тысяч.
На начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии — 71 мужчина на 100 женщин, в Италии — 99, в Венгрии — 97, в Румынии — 101.
Всего за время войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Росстат поясняет, что в число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, мирное население, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций, умершие от голода, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.
Общая цифра потерь военнослужащих и гражданского населения была получена в результате обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь, сообщает ria.ru