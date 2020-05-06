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сегодня, 17:24

Улицы города моют даже в дождь

16 769
#благоустройство
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Улицы города моют даже в дождь

Как поясняют в муниципальном управлении благоустройства, во время дождя мыть дороги и бордюры намного эффективнее, чем в сухую погоду.


Специалисты отмечают, что во время дождя грязь, попавшая на асфальт, «раскисает», и поэтому ее легче смыть, что в частности позволяет экономить воду и ускорить процесс уборки.

- Некоторые считают, что дождь и так моет улицы. Это неверно, он лишь прибивает пыль, а спецтехника ее смывает и убирает с улиц, - поясняет заместитель начальника управления Александр Татьянин.

Грязь стекает на дороги и тротуары с газонов, а также попадает на проезжие части с колёс автомобилей. Если сразу её не смыть, потоки высохнут и превратятся в пыль. Кроме того, отмечают в управлении благоустройства, из-за грязи дороги становятся скользкими, так что уборка во время дождя – это необходимость.
16 769
#благоустройство
1

Комментарии (16)

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Викусик

1 минуту назад
Заскучал дома? Давай встретимся? >>> sline.pw/vikusik
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фокс

10 минут назад
А я то, вот ведь дурень, всегда на огороде старался травить колорадского жука на картошке в * погоду. Что же вы, Липецкие отцы-командиры-умницы, мне раньше не подсказали? Теперь на огороде с опрыскивателем в обнимку я буду ждать подходящего дождя
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студ гор 13

20 минут назад
ну в дождь то мыть идиотизм а вот просто мыть когда пыль надо бы а то редкость..а к нам так и ни пришли дезинфекторы заразы больше чем воздуха да и не мешало бы и полиции прогулятся в общаге много странных личностей появилось в том числе и исламской наружности и по Русски очень плохо того и гляди знамена ислама в окна выставят
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Дебил

21 минуту назад
Дождь - мыть, грязь - спать
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Человек

27 минут назад
Я не пойму они специально это делают
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Бабло

33 минуты назад
Надо отмывать)))
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да уж

33 минуты назад
раскисают все пешеходные дорожки,которые грунтовые,толку от мытья? А причина-отсутствие дорожки. От Карусели на Катукова на 21-й мкр-н от светофора -только грунтовка. Цивилизация,блин
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Русс

45 минут назад
Только в России такое возможно!
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Русс

46 минут назад
Небесной канцелярии сколько % бюджетных отстёгиваете?
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унылый Бордюробад черноземья

сегодня, 17:43
у нас неделю в подъезде уборщицы не было, ничо нормуль...когда по новостям нам про дезинфекцию втирали в уши. уж не буду УКашку озвучивать, им и так бабла сколько ни плати все мало.
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