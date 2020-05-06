Улицы города моют даже в дождь

Как поясняют в муниципальном управлении благоустройства, во время дождя мыть дороги и бордюры намного эффективнее, чем в сухую погоду.





Специалисты отмечают, что во время дождя грязь, попавшая на асфальт, «раскисает», и поэтому ее легче смыть, что в частности позволяет экономить воду и ускорить процесс уборки.



- Некоторые считают, что дождь и так моет улицы. Это неверно, он лишь прибивает пыль, а спецтехника ее смывает и убирает с улиц, - поясняет заместитель начальника управления Александр Татьянин.



Грязь стекает на дороги и тротуары с газонов, а также попадает на проезжие части с колёс автомобилей. Если сразу её не смыть, потоки высохнут и превратятся в пыль. Кроме того, отмечают в управлении благоустройства, из-за грязи дороги становятся скользкими, так что уборка во время дождя – это необходимость.

