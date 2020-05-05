Английский «Ливерпуль» помог «Металлургу» одержать первую победу в Киберлиге ПФЛ

Вратарь Михаил Алфимов сегодня обыграл представителя подмосковного клуба.

Неудачно выступавший в Киберлиге ПФЛ, проигравший 7 матчей кряду липецкий «Металлург» сегодня добился первой победы в компьютерном футболе. «Героем дня» стал вратарь команды Михаил Алфимов, защищающий цвета клуба с джойстиком в руках. Сегодня голкипер «красно-черных» сыграл аж два матча.

В первом из них ловить оказалось нечего. Алфимов, выбрав английский «Ливерпуль», проиграл представителю обниского «Кванта» Магомеду Исаеву, действовавшему итальянским «Ювентусом» - 1:4.

Зато в противостоянии с полузащитником «Химок-М» Никитой Польщиковым всё сложилось иначе. Алфимов вновь «сыграл» за «Ливерпуль», а его соперник – за французский «ПСЖ» самым дорогим футболистом мира бразильцем Неймаром. «Викторию» Алфимова можно назвать волевой, ведь после первого тайма он уступал – 0:1, а по ходу второй половины проигрывал – 1:2. Но Михаил не сложил руки. Голы у него «забили» Махаммед Салах, Роберто Фирмино, а за 3 минуты до конца основного времени бразилец «Фабиньо» принес победу Алфимову – 3:2.

Как сообщили GOROD48 в ФК «Металлург», липчане ушли с последнего места в Киберлиге и обогнали «Калугу», с представителем которой еще играть Алфимову. У калужанина Даниила Ахрамочкина – 1 очко, у Алфимова – 3. До финиша 2 тура. При благоприятном стечении обстоятельств «Металлург» может подняться на 9-е место в Киберлиге.

Киберлигу ПФЛ придумали представители брянского «Динамо», которые пригласили сыграть всю группу «Центр» второго дивизиона. Каждый клуб представляет один игрок – футболист или работник клуба. За «Металлург» начинал играть хавбек Андрей Мохов, но после 3-х поражений он уступил место Михаилу Алфимову.

Гендиректор клуба Владимир Зеновкин заявил, что результатам в Киберлиге особого значения не придают.

- Решили ребята сыграть – пусть потешат болельщиков в виртуальном пространстве, - сказал Зеновкин, - Но для нас важнее результаты на настоящем поле.

После осенней части сезона «Металлург» идёт на 2-м месте в «Центре», отставая на два очка от брянского «Динамо». При этом динамовцев и другого конкурента – саратовский «Сокол» липчане во второй части сезона должны принимать дома.