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Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане
Верного пса безжалостно бросила команда одного из судов
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, сообщает НТВ.
Сообщается, что животное бросила команда одного из судов, оставив животное прям в бухте Нагаева. Местные рыбаки заметили темное пятно и сообщили спасателям. Собака с преданностью сутками сидела на одном и том же месте и смотрела в даль, не подпуская чужаков. В течение 60 дней его подкармливали волонтеры. Когда лед начал таять, было принято решение спасти собаку, чтобы она не погибла.
«Полдня пришлось за ней гоняться, но ради спасения животного мы это сделали», — говорит руководитель местного филиала ДВРПСО МЧС Павел Клочков.
К счастью, животное спасли. После осмотра ветеринаром собаку заберет один из рыбаков, который вызвал спасателей.
Сообщается, что животное бросила команда одного из судов, оставив животное прям в бухте Нагаева. Местные рыбаки заметили темное пятно и сообщили спасателям. Собака с преданностью сутками сидела на одном и том же месте и смотрела в даль, не подпуская чужаков. В течение 60 дней его подкармливали волонтеры. Когда лед начал таять, было принято решение спасти собаку, чтобы она не погибла.
«Полдня пришлось за ней гоняться, но ради спасения животного мы это сделали», — говорит руководитель местного филиала ДВРПСО МЧС Павел Клочков.
К счастью, животное спасли. После осмотра ветеринаром собаку заберет один из рыбаков, который вызвал спасателей.