В России

сегодня, 12:44

Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане

187
Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане

Верного пса безжалостно бросила команда одного из судов

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, сообщает НТВ.

Сообщается, что животное бросила команда одного из судов, оставив животное прям в бухте Нагаева. Местные рыбаки заметили темное пятно и сообщили спасателям. Собака с преданностью сутками сидела на одном и том же месте и смотрела в даль, не подпуская чужаков. В течение 60 дней его подкармливали волонтеры. Когда лед начал таять, было принято решение спасти собаку, чтобы она не погибла.

«Полдня пришлось за ней гоняться, но ради спасения животного мы это сделали», — говорит руководитель местного филиала ДВРПСО МЧС Павел Клочков.

К счастью, животное спасли. После осмотра ветеринаром собаку заберет один из рыбаков, который вызвал спасателей.
187

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

сегодня, 12:28

В России
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

сегодня, 11:36

В России
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
1
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

вчера, 18:14

В России
Калининградские врачи массово отказываются работать
7
Калининградские врачи массово отказываются работать

вчера, 18:09

В России
В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом
2
В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом

вчера, 17:58

В России
Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов
1
Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов

вчера, 17:54

В России