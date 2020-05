Война с вирусом: японские студенты хотят бросать учебу из-за нехватки денег, в Испании снижается преступность

Больше половины владельцев и руководителей бизнеса в России временно приостановили работу из-за режима самоизоляции, у половины из тех, кто работают, спрос на услуги сократился на 50% и выше. В Испании после начала карантина заметно снизилась преступность. Немцы боятся идти в парикмахерские из-за риска подцепить коронавирус. В английской пивоварне бесплатно наливают хмельной напиток тем, кто сделает пожертвование в службу здравоохранения. Пятая часть японских студентов готова бросить учебу из-за нехватки денег. Музыканты легендарной группы Queen переписали свой знаменитый хит про чемпионов и посвятили его врачам.

По данным Роспотребнадзора, на утро 3 мая в мире зафиксированы 3 480 754 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 84 467 человек.

Погибли от коронавируса 244 874 человека, полностью вылечились – 1 126 227 человек.

В США выявлены уже 1 160 838 зараженных. В Испании 245 567 выявленных зараженных. В Италии - 209 328 случаев, разрыв с Испанией становится все заметнее. Больше ста восьмидесяти тысяч случаев заражения отмечаются в Великобритании, больше ста шестидесяти тысяч зараженных во Франции, Германии. Больше ста двадцати тысяч – в России и Турции, к сотне тысяч зараженных приближаются Иран и Бразилия.

В России за последние сутки зафиксировано 10 633 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 16 639 человек. 1280 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 39 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 42 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.

Российские ученые создали новый мощный антисептик

Российские учёные создали новый антисептик, эффективный в том числе и против таких патогенов, как вирус иммунодефицита человека, вирусы полиомиелита, простого герпеса, гепатита C и гриппа А. Об этом пишут «Царьград» и РИА Новости. Новый антисептик способен растворяться в воде. Он гораздо дешевле своих предшественников. Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Его также можно использовать как самостоятельное дезинфицирующее средство для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения.

Японский автоконцерн разработал автомобиль для перевозки больных коронавирусом

Компания Toyota основательно доработала один из своих минивэнов, приспособив для перевозки инфицированных пациентов. Такой спецтранспорт будет помогать японским медикам, сообщил представитель компании. Для перевозки «тяжелых» больных переоборудовали более десяти микроватобусов, которые получили некоторые токийские больницы. В таких машинах предусмотрена особая система вентиляции. Мощный вытяжной вентилятор расположили в той части, где располагается больной, загрязненный воздух не попадает в салон водителя. Задний отсек и переднюю часть разделили специальной перегородкой. Компания планирует и дальше разрабатывать транспорт для медиков.

Почти треть предпринимателей и компаний в России сообщили о падении спроса на свои услуги в 9 раз

Около 56% руководителей и владельцев бизнеса временно приостановили работу своих компаний из-за режима самоизоляции, еще 42,3% продолжают деятельность. Такие данные мониторинга мнений бизнеса, проведенного в конце апреля, озвучил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Самой уязвимой оказалась сфера культуры и искусства – здесь приостановили работу каждые девять из десяти компаний. Меньше всего пострадали торговля продуктами питания, перевозка грузов, сельское и лесное хозяйства. Более половины респондентов отметили, что спрос на их услуги сократился на 50% и более. Почти треть компаний заявили, что спрос на их продукцию и услуги снизился на 91% и более. Самой пострадавшей здесь оказалась туристическая отрасль.

Пятая часть японских студентов готова бросить учебу из-за нехватки денег

Больше 20% студентов японских университетов и колледжей думают о том, чтобы бросить учебу из-за тяжелой финансовой ситуации – в результате карантина в стране доходы в семьях заметно упали, сообщает издание The Japan Times. При этом 0,2% респондентов уже твердо решили прекратить обучение. 28,5% студентов, принявших участие в опросе, сообщили о том, что они полностью потеряли доход от подработки. Еще 39,8% опрошенных сообщили о сокращении их дохода.

В Испании заметно снизилась преступность

Во время карантина число преступлений в Испании снизилось более, чем на 70%, сообщили в МВД страны. Так, с 14 (начало карантина) по 31 марта полиция зафиксировала 19,7 тысячи преступлений, за аналогичный период в 2019 году – более 75 тысяч. Между тем за первые две недели марта, до карантинных мероприятий, в стране было совершено более 61 тысячи преступлений. Самое большое падение зафиксировано в Мадриде, который более всего пострадал от эпидемии коронавируса, в столице было совершено на 84% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Немцы боятся идти в парикмахерские

После шестинедельного карантина, с 4 мая в Германии вновь открываются парикмахерские. Однако не все немцы готовы к посещению салонов – таковы итоги опроса института исследования общественного мнения YouGov, о которых сообщает портал germania.one. Половина немцев переживает из-за риска заражения в парикмахерских: 25% опрошенных сообщили, что немного волнуются из-за возможного риска заражения, но все же пойдут в салон. 13% признались, что они сильно или даже очень сильно боятся идти к парикмахеру, но все равно пойдут к нему. 11% сообщили, что из-за сильного страха пока не будут посещать салоны красоты. Также опрос показал, что за шесть недель вынужденного закрытия салонов каждый седьмой немец (14%) подстригся самостоятельно, а 11% немцев просили о помощи своих близких. Больше половины просто отращивали волосы.

В британской пивоварне бесплатно разливают пиво

Небольшая пивоварня в графстве Нортумберленд в Великобритании раздает пиво всем желающим. Условий для получения пива всего два — прийти со своей тарой и пожертвовать любую сумму Национальной службе здравоохранения, сообщает портал theuk.one. У такого пива небольшой срок хранения, всего несколько недель, поэтому, чтобы оно не пропало, пивоварня решила его просто раздать. По словам владельца пивоварни, кто-то приезжает за пивом на машине с 20-литровыми канистрами, кто-то приходит с бутылкой из под кока-колы. За время раздачи пива компания собрала 450 фунтов пожертвований.

Турецкий пекарь продал с аукциона двухметровый лаваш

Лаваш длиной 2,2 метра, на котором написано «Оставайся дома, Турция!», продал с аукциона пекарь из провинции Карс, сообщает портал rusturkey.com со ссылкой на новостное агентство Хюрриет. Владелец местной пекарни Мустафа Кая сам приготовил лаваш весом 14 килограмм, чтобы напомнить своим соотечественникам о проблеме коронавируса: «Я приготовил необычный лаваш для повышения осведомленности населения о мерах против распространения коронавируса», - объяснил он. Желающих купить огромный лаваш оказалось так много, что лаваш выставили на аукцион. При стартовой цене в 36 лир его в итоге продали за 150 лир, в четыре раза дороже. Покупатель решил поделиться необычным лавашем с соседями.

В Швеции откроется ресторан на одного человека

В Швеции 10 мая откроется ресторан без стен и официантов, который представляет собой один стол и один стул посреди луга, сообщили в шведском посольстве в России. Ресторан под названием «Столик на одного» («Bord för en») возле небольшого шведского городка Рансетер будет принимать одного посетителя в день. Идея необычного ресторана пришла в голову шеф-повару Расмусу Перссону и его супруге Линде Карлссон, когда они привозили еду своим родителям во время пандемии. каждое блюдо будет доставляться прямо из кухни в корзине с помощью системы канатов и шкивов. Меню будет меняться в зависимости от сезона, а все продукты для них будут заказываться у местных производителей. Для обеспечения полной санитарной безопасности посетителей вся посуда будет очищаться дважды между каждым использованием, а обеденная зона тщательно дезинфицироваться. Посетить ресторан можно независимо от материального положения – гостям предлагают заплатить ту сумму, которую они посчитают нужной.

Музыканты Queen записали новое видео про врачей - You Are the Champions

Музыканты легендарной группы Queen переписали свой знаменитый хит про чемпионов «We Are The Champions» и посвятили его врачам. В разгар пандемии музыканты немного изменили текст песни, которой они завершают свои концерты, спев «You are the champions» - этот вариант они посвятили врачам (https://www.youtube.com/watch?v=7LcLqIHzNkY&feature=emb_logo). Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор спели и сыграли You Are The Champions каждый из своих апартаментов, оставаясь в самоизоляции. А партию ведущего вокала тоже из своей квартиры исполнил Адам Ламбер. Затем три изображения и звуковые дорожки объединили на одном экране. Так появился новый клип, который музыканты дополнили кадрами кинохроники и собственными съемками на мобильные телефоны. В клипе также появляется красивая блондинка в голубой медицинской форме, меняющая в руках таблички с надписями - это дочка Роджера Тейлора. Она не пошла по стопам отца, а стала врачом, сейчас работает в больнице.



Фото astons.com