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вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: дополнительные госпитали, авария на трассе и перекрытие улицы Баумана

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: дополнительные госпитали, авария на трассе и перекрытие улицы Баумана

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 30 апреля.

Сегодня стало известно, что под лечение больных с COVID-19 готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский. Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед».

Тем временем в регионе уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области.

Этой ночью на трассе «Дон» грузовик снес ограждение терминалы оплаты и опрокинулся. 41-летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением. Шофер получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, и госпитализация не понадобилась.

1 мая в Липецке начнется реконструкция улицы Баумана. Сегодня ночью улицу перекроют в двух местах: на перекрестке с улицей Пожарского и на кольцевой развязке в районе выезда с трассы «Орел – Тамбов». Мы собрали в одном тексте, данные о том, как изменится улица Баумана, о путях объезда и движении общественного транспорта во время реконструкции.
20 3347
#вечёрка
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Комментарии (20)

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Бывший в профсоюзе

вчера, 23:55
ВВП сегодня отметил что заболевших за сутки более 7000чел.Но в зоне особого риска находятся - Члены провительства, Администрация президента, коллеги из администрации президента, губернаторы и депутаты. Всё остальные мусормасса вместе с медикам?
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Цитата главного врача инфекционки

вчера, 23:51
..."помощь чувствуется нашими сотрудниками,а иногда даже пациентами". Ну спасибо,что хоть ингода.
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Wert

вчера, 23:45
Законопослушный гражданин, там с февраля уже нет мест. У меня была пневмония - сказали можем только в коридор положить. В ФЕВРАЛЕ.
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Шедевральные подарки

вчера, 23:28
Рекомендую к просмотру видео,где губернатор вручал главврачу ключи от машины с вопросом: "Кому отдадите?" Сиротинкина растерялась,пролепетала что-то невнятное,да косноязычное! Знает что рыльце в пушку. И он подколол не просто так. Да если б деньгами,да без проверок,да конечно СЕБЕ,и тем с кем одним миром мазана.
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весёлый

вчера, 23:21
Хотите спасти народ ,проверьте ,пожайлуста ,все тесты на коронавирус!Прошу ради Бога,Против Бога попрёте не будет счастья вам и вашим детям!
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весёлый

вчера, 22:55
Америка гонит на Китай,Китай на АМерику ,но как можно понять кто победил,а понять можно так ,где не чихают,там и победили!АМИНЬ!
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весёлый

вчера, 22:53
Да тут все не грамотные ,все с ошибками,и ошибаемся потому что разум подсказывает ,Слава Китаю!
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весёлый

вчера, 22:52
Китай отхлопал в ладоши ,цыгане шляются везде и спят наодном полу по 12 человек ,табор отдыхает ,зато весь Мир обчехался ,чихает и чихает,палочки -тесты ему вставляют и вставляют ,а ума ни у кого не хватило проверит эти тесты на коронавирус,всё СМИ Мира талдычит ,а мы всё больницы строим
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Просто липчанин

вчера, 22:32
Модератор данного сайта - обычный безграмотный долбойоб, удаляющий комменты разумных людей, но оставляющий комменты платных троллей и ссылки на трояны.
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Спасибо

вчера, 22:31
Игорь * ,большое Вам спасибо,что в беседе с губернатором,затронули тему выплат младшему медицинскому персоналу. Ответ ясен. Ничего не получит младший мед.персонал,т.к.в период оптимизации эту категорию перевели в хозработники. Мы маленькие люди,сочувствия и внимания не заслуживаем.
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