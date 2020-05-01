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вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: дополнительные госпитали, авария на трассе и перекрытие улицы Баумана
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 30 апреля.
Сегодня стало известно, что под лечение больных с COVID-19 готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский. Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед».
Тем временем в регионе уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области.
Этой ночью на трассе «Дон» грузовик снес ограждение терминалы оплаты и опрокинулся. 41-летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением. Шофер получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, и госпитализация не понадобилась.
1 мая в Липецке начнется реконструкция улицы Баумана. Сегодня ночью улицу перекроют в двух местах: на перекрестке с улицей Пожарского и на кольцевой развязке в районе выезда с трассы «Орел – Тамбов». Мы собрали в одном тексте, данные о том, как изменится улица Баумана, о путях объезда и движении общественного транспорта во время реконструкции.
Тем временем в регионе уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области.
Этой ночью на трассе «Дон» грузовик снес ограждение терминалы оплаты и опрокинулся. 41-летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением. Шофер получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, и госпитализация не понадобилась.
1 мая в Липецке начнется реконструкция улицы Баумана. Сегодня ночью улицу перекроют в двух местах: на перекрестке с улицей Пожарского и на кольцевой развязке в районе выезда с трассы «Орел – Тамбов». Мы собрали в одном тексте, данные о том, как изменится улица Баумана, о путях объезда и движении общественного транспорта во время реконструкции.
Бывший в профсоюзе
Цитата главного врача инфекционки
Wert
Шедевральные подарки
весёлый
весёлый
весёлый
весёлый
Просто липчанин
Спасибо