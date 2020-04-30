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В Липецкой области уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией

27 5178
#коронавирус
4
В Липецкой области уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией
30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Всего за время эпидемии в регионе выявлено 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 84 человека выздоровели, два человека умерли.
27 5178
#коронавирус
4

Комментарии (27)

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Коронавирус.

1 минуту назад
В Долгоруковской больнице заболели глав. врач и два его зама. Больница закрыта на карантин, позднее заболели еще три человека. Жители района проявляют беспокойство, так как сотрудников больницы они встречают на улице.
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гостья

23 минуты назад
чудак, еще как имеют) ведь у нас еще с каждым надо поцеловаться/обняться, поговорить о новостях в мире и стране и вот вам и касания и контакты...вообще надо бы по тихому свернуть торговлю всеми шашлычными принадлежностями и всё
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Где,круглосуточная тупорылкина?

24 минуты назад
Электричество научилась экономить,выключая светильник днём на стене-напротив покерного стола и ковра Персидского,или мамзель по катехам не топчится?
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Светлая

34 минуты назад
чудак, Сегодня самый последний день из тяжёлых с 22 по 30 апреля.К 15 мая выйдем на плато(это когда не будет расти число заболевших и на протяжении нескольких дней будет держаться на одном уровне),а затем будет убывать.А сейчас последствия праздников,Вербного и Пасхи,многие на изолировались,а ходили на службы.У нас мало,т.к. были закрыты храмы.А вот в Воронеже не закрыли,поэтому там позавчера было 62,вчера 39,сегодня 34 заражённых,умерло 9 чел.У нас поменьше.Всё закончится к 12 декабря,будет легче,Лето как на американских горках,то вверх,то вниз,но уже не будет таких неприятностей как сейчас.С 10 января 2-я волна до конца февраля.С 1-го марта всё окончательно завершитьс.
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Коронавирусу

34 минуты назад
Ты есть что ли хочешь?
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Ах и Ох

37 минут назад
Да откуда же опять 31? Из какого числа они появились?
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Коронавирусу

38 минут назад
Тебя что, в детстве шашлыком перекормили, бедолага....? Тебе надо голову вылечить и про шашлыки сам забудешь......
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Коронавирусу

43 минуты назад
Это если шашлык из летучих мышей жарить, а если из баранины или свинины то ничего страшного.... Не ссы.....
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Коронавирус

48 минут назад
чудак, завтра эту чушь уже писать не буду. Завтра и так много чего будет почитать и посмотреть про шашлыки...
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===

51 минуту назад
С 4 МАЯ ТРАКТОРНЫЙ ОТКРЫВАЮТ КАК госпиталь для ковидных больных. Значит уже ни инфекционка, ни госпиталь на 8 не справляются. Лечение минимум 14 дней, а каждый день прибавляется по 26-30 чел. Выписываются намного меньше. Когда же конец этому? До плато нам далеко, пока идет прибавление ни о каком выходе на плато и речи нет.
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