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сегодня, 10:37
В Липецкой области уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией
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30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 84 человека выздоровели, два человека умерли.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 84 человека выздоровели, два человека умерли.
27 5178
Коронавирус.
гостья
Где,круглосуточная тупорылкина?
Светлая
Коронавирусу
Ах и Ох
Коронавирусу
Коронавирусу
Коронавирус
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