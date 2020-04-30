В Липецкой области уже 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией

30 апреля COVID-19 подтверждён ещё у 31 человека в Липецкой области. Об этом сообщает областной штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



Всего за время эпидемии в регионе выявлено 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 84 человека выздоровели, два человека умерли.