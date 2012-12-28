Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
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Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Сегодня, 4 марта, липчан взбудоражило сообщение о беспилотнике, в мэрии сменился председатель департамента экономического развития, и GOROD48 посмотрел, в каком состоянии находится собачий приют «Счастливый берег».
К обеду стало известно, что беспилотник опасности не представляет. Теперь спецслужбы занимаются поиском владельца игрушки, наделавшей столько шуму.
Стоит добавить, что полеты квадрокоптеров в Липецкой области запрещены с мая 2023 года.
Удивительно, но под самой популярной сегодня новостью, оказалось очень мало комментариев.
— Неужели кто-то из местных запустил? — спросила Лиза.
— Сейчас скажут, что это инопланетяне, — предположила Умница.
Сегодня стало известно, что с должности председателя городского департамента экономического развития ушла Екатерина Шестопалова. Она проработала в мэрии одни год и один месяц.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
С завтрашнего освободившееся кресло займет Мария Соловьева, правда, пока с приставкой и. о. Мария шестой на этом посту с 2019 года.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
30-летняя Мария Соловьева родом из Грязей, у нее два высших образования, причем один из вузов — Российский экономический университет имени Плеханова. Она успела поработать в правительстве Липецкой области, а последнее место работы — заместитель председателя департамента экономического развития.
— Почему на эту должность не назначают мужчин?! Что за дискриминация по половому признаку? — спросил Город.
— В Липецке давно уже делают назначения по гендерному признаку, — ответил ему Ветеран.
— Завидую липчанам, на руководящих должностях у них сплошь молодые кадры, а это подразумевает не только юную энергетику, свежую кровь, омоложение, но и профилактику деменции и альцгеймера, — написал Москвич.
GOROD48 побывал в «Счастливый берег», который остался без денег после ареста в Саратове известной предпринимательницы Ирины Кретовой.
В приюте содержится около тысячи собак, которые в день съедают до 400 килограммов мяса. Неравнодушные граждане отозвались на призыв сотрудников «Счастливого берега» о помощи и привозят еду. Еще одна насущная проблема — собак надо стерилизовать.
Между тем, в Сети распространяется видео с жуткими кадрами покалеченных и погибших собак.
Однако в приюте эти кадры назвали фейковыми. Что будет дальше с собачьим приютом, пока неясно.
— Просьба руководству города вмешаться в ситуацию и помочь приюту в этой ситуации, — попросила Animal Planet.
— Ну такая толпища собак скопилась от безалаберности нас самих, липчан. Очень многие берут щенка, а потом из него вырастает большая собака и тут встает вопрос, куда ее деть. В лучшем случае отдают в хорошие руки по объяве. Животное — это не игрушка. Или меняй место жительства. Ну ты и членов семьи тоже меняешь? Или только собаку? — считает Лип.
— Носятся с этими собаками, как с писаной торбой — 400 кг мяса надо в 1 день?! Совсем с дуба рухнули — липчане среднего достатка столько мяса не съедают — устраивают разгрузочные дни, — написала Мама дорогая.
— Зачем вновь выпускать собак после стерилизации и прививок, кто их будет содержать-кормить и ухаживать? Они кушать хотят и поэтому нападают на людей со злобой. Их нужно ликвидировать. Это будет дешевле. Зачем они стаями будут снова бегать на улицах, кусая людей. И кто определит, стерилизованная она или нет, привита она или нет. Только клеймо на ухе. Мало того, что они нападают на людей и кусают их, они еще и гадят своими испражнениями территории. Кто будет за ними убирать — правозащитники? Ветеринары? Сердобольные граждане? — написал свое мнение липчанин.
Погода в Липецке в последние дни перестала меняться — ночью мороз, а днем потепление. По прогнозам синоптиков, такой она будет и завтра: ночью ожидается от -8 до -10, а днем снова около нуля.
И обратите внимание, «РВК-Липецк» изменит дизайн платежки. Теперь потребителям будут ежемесячно напоминать, из-за чего случаются засоры канализации. Напоминание имеет довольно обидный заголовок: «Мусор в голове — мусор в унитазе».
На такой дизайн компания решилась из-за того, что до сих пор не может войти в график выполнения заявок по прочистке канализации в день их получения.
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