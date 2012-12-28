Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»

Сегодня, 4 марта, липчан взбудоражило сообщение о беспилотнике, в мэрии сменился председатель департамента экономического развития, и GOROD48 посмотрел, в каком состоянии находится собачий приют «Счастливый берег».