В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию

В 290 домах Липецка, собственники помещений которых не выбрали способ управления, проводится повторная дезинфекция. Санитарные работы оплатили спонсоры. Об этом сообщает администрация города.



- Только первый этап дезинфекции стоил более 600 тысяч рублей, сейчас идёт второй. Работы планируем завершить к 4 мая, - рассказал первый заместитель главы администрации города, курирующий сферу ЖКХ, Константин Востриков.



Дезинфекторы проходят в подъезде каждый этаж – сверху вниз. Обрабатывают специальным хлорсодержащим раствором контактные поверхности, ручки дверей, перила, почтовые ящики.



По данным мэрии, уже в мае все эти дома обретут управляющую компанию. В её обязанности будет входить не только содержание жилфонда, но и проведение санитарных обработок в условиях неблагополучной эпидситуации.



Надзор за проведением дезинфекции в подъездах осуществляет государственная жилищная инспекция. Липчанам, считающим, что в их домах санитарную обработку не проводят или делают это некачественно, следует обращаться по телефонам 22-13-16 (ГЖИ) и 8(800)450-48-48 (единая диспетчерская служба).



