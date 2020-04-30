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В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию

27 1046
#дезинфекция
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В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию

В 290 домах Липецка, собственники помещений которых не выбрали способ управления, проводится повторная дезинфекция. Санитарные работы оплатили спонсоры. Об этом сообщает администрация города.

-  Только первый этап дезинфекции стоил более 600 тысяч рублей, сейчас идёт второй. Работы планируем завершить к 4 мая, - рассказал первый заместитель главы администрации города, курирующий сферу ЖКХ, Константин Востриков.

Дезинфекторы проходят в подъезде каждый этаж – сверху вниз. Обрабатывают специальным хлорсодержащим раствором контактные поверхности, ручки дверей, перила, почтовые ящики. 
 
По данным мэрии, уже в мае все эти дома обретут управляющую компанию. В её обязанности будет входить не только содержание жилфонда, но и проведение санитарных обработок в условиях неблагополучной эпидситуации.
 
Надзор за проведением дезинфекции в подъездах осуществляет государственная жилищная инспекция. Липчанам, считающим, что в их домах санитарную обработку не проводят или делают это некачественно, следует обращаться по телефонам 22-13-16 (ГЖИ) и 8(800)450-48-48 (единая диспетчерская служба).

27 1046
#дезинфекция
3

Комментарии (27)

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Индустриальная 2

9 минут назад
Индустриальная д. 2 ни разу хлорочкой в подъезде не пахло. Хватит врать. И все пивнушки открыли, во дворе сидят и посасывают и утром и днем.
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007

23 минуты назад
Это все полная х...никто как не убирал, так и не убирают. Ук Содружество вообще не работает...даже на входе об этом написано. Гжи знает об этом, жкх знает, толку ноль
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Юлия //////

23 минуты назад
У нас обрабатывают прямо сейчас на Звёздной 14/1
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60+

25 минут назад
24 у нас ни кто не обрабатывал подъезды а бабки небось списали под это дело . У кого хоть обрабатывали?
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MedWed

29 минут назад
Неделина, 49, 6-й подъезд. За все время режима ПГ помыли один раз, и то только первый этаж. Между пятым и шестым этажом пару недель назад кто-то оставил кучку жидкого г-на. До сих пор на месте! В лифт зайти страшно... Браво! Хотя по карте распространения инфекции в нашем доме есть один заболевший.
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Алексей

33 минуты назад
Наш дом Филипченко 14/2 тоже сделали, спасибо большое
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Ольга

36 минут назад
У нас обработали весь дом, Филипченко 13, все подъезды прошли.
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у нас уборка есть

36 минут назад
У нас в доме впервые за 10 лет появилась уборщица от управляшки и теперь каждую неделю она делает влажную уборку по всем этажам, а также протирает стены и перила.
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Первомайская

40 минут назад
Первомайская, 9-этажки (79-85 дома), не то, что дезинфекцию не делают, да и простую уборку ждем уже очень давно, ничего не моют и не подметают, разве только на 1 этаже веничком помашут и все. Заявку оставляли, толку 0.
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Астраханская 15-а

46 минут назад
Не проводит дезинфекции УК Лидер
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