сегодня, 10:56
В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию
В 290 домах Липецка, собственники помещений которых не выбрали способ управления, проводится повторная дезинфекция. Санитарные работы оплатили спонсоры. Об этом сообщает администрация города.
Дезинфекторы проходят в подъезде каждый этаж – сверху вниз. Обрабатывают специальным хлорсодержащим раствором контактные поверхности, ручки дверей, перила, почтовые ящики.
По данным мэрии, уже в мае все эти дома обретут управляющую компанию. В её обязанности будет входить не только содержание жилфонда, но и проведение санитарных обработок в условиях неблагополучной эпидситуации.
Надзор за проведением дезинфекции в подъездах осуществляет государственная жилищная инспекция. Липчанам, считающим, что в их домах санитарную обработку не проводят или делают это некачественно, следует обращаться по телефонам 22-13-16 (ГЖИ) и 8(800)450-48-48 (единая диспетчерская служба).
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