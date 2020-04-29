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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 84 человек

2003
#коронавирус
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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 84 человек

Сегодня завершили лечение ещё 17 пациентов больниц региона, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. 

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 384 случая новой коронавирусной инфекции, 84 человека выздоровели, два человека умерли. 298 — находятся на лечении. 
 
По состоянию на два часа дня 29 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 146 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 262 человека с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 152 пациента с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 19 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 
 
За последние сутки в регионе подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
Липецк - 23 

Грязинский район - 1 

Добринский район - 1 

Тербунский район - 1 

Усманский район - 1 

Чаплыгинский район - 1.

По состоянию на 29 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 17 882 человека, в том числе за последние сутки 850 человек.
2003
#коронавирус
1

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