Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 84 человек

Сегодня завершили лечение ещё 17 пациентов больниц региона, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 384 случая новой коронавирусной инфекции, 84 человека выздоровели, два человека умерли. 298 — находятся на лечении.



По состоянию на два часа дня 29 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 146 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 262 человека с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 152 пациента с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 19 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



За последние сутки в регионе подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 23



Грязинский район - 1



Добринский район - 1



Тербунский район - 1



Усманский район - 1



Чаплыгинский район - 1.



По состоянию на 29 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 17 882 человека, в том числе за последние сутки 850 человек.

