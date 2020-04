Война с вирусом: повторно заразившиеся не опасны, Rolling Stones записали песню, посвященную коронавирусу

Южнокорейские медики полагают, что пациенты, у которых повторно обнаруживают коронавирус, не заразны для окружающих. Волгоградские ученые разработали защитный шлем от коронавируса – устройство позволит сделать работу врачей удобной и безопасной. Экономика Индии сможет вырасти не больше, чем на 1,5% вместо ожидаемых до пандемии 7%. Сбои сроков вакцинации из-за пандемии могут привести к вспышкам кори и полиомиелита, предупреждает ВОЗ. The Rolling Stones прерывает восьмилетнее молчание и выпускает песню, посвященную коронавирусу.

По данным Роспотребнадзора, на утро 23 апреля в мире зафиксированы 2 716 055 подтвержденных случая заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 81 999 человек.



Погибли от коронавируса 191 152 человека, полностью вылечились – 751 025 человек.



В США выявлено уже 886 709 зараженных. В Испании 213 025 выявленных зараженных. В Италии - 189 973 случаев. Больше ста пятидесяти тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Больше ста тысяч – в Великобритании, также стотысячную черту пересекла Турция.



В России за последние сутки зафиксированы 5849 заболевших в 82 регионах. Всего на территории страны 68 622 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 5568 человек. 615 человек - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 25 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 263 случая заражения коронавирусом. 62 человека выздоровели, два человека умерли, 199 находятся на лечении.



Люди, которые повторно заражаются коронавирусом, не заразны, считают корейские медики



По мнению южнокорейских врачей люди, у которых повторно выявляют коронавирус после болезни, не заразны для окружающих. Об этом заявили в организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики Корея. Как врачи объясняют свою теорию: обычный анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает наличие гена вируса в организмах данных пациентов, однако он не отражает того, в каком именно состоянии находится вирус, это «какая-то его часть, мертвые клетки или отходы». Сейчас биологи проводят анализ 39 образцов, который бы подтвердил обоснованность выдвинутой теории. Промежуточные результаты показали, что вирус в организме, где его выявили повторно, не размножается, хотя и присутствует, такие пациенты не распространяют заразу. Также ученые из Южной Кореи изучают образцы крови выздоровевших пациентов, в которых уже содержатся антитела к новому коронавирусу.



В Кузбассе коронавирус уничтожают туманом



В Кузбассе разработчики предложили убивать коронавирус в помещениях искусственным туманом, сообщили в администрации Кемеровской области. Такую систему дезинфекции офисных помещений разработали компании «ВостЭКО» и «Горный-ЦОТ» на платформе Научно-образовательного центра «Кузбасс». Искусственный туман создает специальная установка пневмогидроорошения. Она позволяет распылять над рабочей зоной строго определенный объем обеззараживающих веществ с заданной периодичностью. Это позволит экономить антисептики, точно рассчитывать их концентрацию и период воздействия. Такую дезинфекцию можно провести в шесть раз быстрее ручной обработки. Кроме того, искусственный туман позволяет избежать прямого контакта человека с химическими средствами. В Кемеровской области поддержали идею изобретателей.



Волгоградские ученые изобрели шлем от коронавируса



В Волгоградском государственном медицинском университете разрабатывают защитный шлем, который поможет избежать заражения коронавирусом. Головной убор весом 1,5 килограмма полностью изолирует лицо человека, фильтрует воздух, здесь можно установить ингалятор, увлажнитель воздуха и даже модуль ультрафиолетового облучения, сообщают РИА Новости. Изобретение, которое назвали «Венец-34» задумывалось как защита аллергиков от сезонной пыльцы и пыли. Пандемия внесла коррективы – ученые усовершенствовали разработку, чтобы та могла защищать человека и от вирусов. В таком шлеме будет удобно и безопасно работать врачам, очки не будут запотевать, и не нужно усилий для дыхания, как в противогазе. Сейчас на изобретение оформляют патент, чтобы запустить его в производство.



Экономика Индии сможет вырасти не больше, чем на 1,5%



Экономика Индии в 2020-2021 финансовом году даже при самом благоприятном прогнозе сможет вырасти из-за пандемии не больше, чем на 1,5% вместо прогнозируемых прежде 7%, сообщает Конфедерация индийской промышленности (КИП). Индия – государство с одной из самых быстрорастущих экономик в мире: в 2019 году она стала пятой, обогнав Великобританию. До начала пандемии МВФ прогнозировал рост индийского ВВП в 2020 году на 7%. Новый доклад КИП дает три прогноза с учетом пандемии. Наиболее пессимистичный из них предполагает, что Индия потеряет 0,9% ВВП. Базовый сценарий предполагает, что ВВП страны вырастет на 0,6%. Оптимистичный сценарий предполагает рост ВВП Индии максимум на 1,5%.



Антимонопольная служба России проверяет цены на лимоны



В марте-апреле цена на лимоны заметно выросла. Как пояснил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев, на это повлияли несколько причин – импорт лимонов из-за рубежа сократился (до 41%), а спрос вырос. Кроме того, часть импортеров подняла цены. ФАС проконтролирует, как поставщики и торговые сети следят за лимонным рынком. «Есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400% - до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. И мы эти факты отфиксировали», - сообщил начальник управления во время видеоконференции с торговыми сетями. Впрочем, некоторые поставщики оставили цены еще на уровне 2019 года – такие факты тоже имеются.



Девять из десяти родителей не хотят дистанционной учебы



Режим самоизоляции позволил родителям школьников оценить качество дистанционного образования: большинство мечтает вернуться к традиционной модели обучения – такие результаты опроса приводит портал SuperJob. О переходе на полностью дистанционную учебу после отмены карантина размышляют 4% родителей школьников. Еще 2% хотят, чтобы в онлайн перевели некоторые школьные уроки, например, ОБЖ, рисование, музыку, технологию, внеурочную деятельность. Подавляющее большинство же родителей мечтает, что после окончания режима самоизоляции дети будут как прежде ходить в школу на все уроки (91%).



Вспышки кори и полиомиелита могут вернуться из-за сбоев в сроках вакцинации – ВОЗ



Из-за сбоев в работе служб вакцинации, которые происходят из-за пандемии, могут появиться вспышки таких инфекционных заболеваний, как корь и полиомиелит, предупреждает ВОЗ. Там отметили - когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, даже если эти перерывы оказываются недолгими, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Потому сейчас, когда мир стремится разработать новую вакцину для COVID-19, нельзя забывать о защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.



В немецком Ростоке больше нет больных коронавирусом



В Германии появился первый большой город, в котором официально нет ни одного человека с коронавирусом, сообщает портал germania.one. Этим городом стал Росток на территории земли Мекленбург-Передняя Померания. Мэр города Клаус Руэ Мадсэн сообщил, что закончился карантин последнего жителя Ростока с ранее диагностированным COVID-19. Росток один первых городов Германии установивший ограничительные меры. Еще до начала коронакризиса здесь отменили все концерты и крупные мероприятия, закрыли школы и детские сады, расширили возможности больниц. Впрочем, мэр Клаус Руэ Мадсэн не спешит впадать в эйфорию, он предупредил горожан, что нужно оставаться дисциплинированными, чтобы защититься от вируса.



В японском парке срезали 3000 цветов роз



В парке Йоно в префектуре Сайтама к северу от Токио, служители срезают ножницами бутоны роз с трех тысяч кустов роз, чтобы люди не приходили любоваться ими в период карантина, сообщает японская газета Mainichi. В мае здесь проходит фестиваль роз, зрители приходят полюбоваться на 180 сортов, которые здесь растут. В этом году бутоны – порядка 3000 - решили обрезать, чтобы зрители не приходили посмотреть на цветы.



Первую за восемь лет песню The Rolling Stones посвятили коронавирусу



The Rolling Stones выпустила первую за восемь лет собственную песню и посвятила её коронавирусу. Трек называется Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), а клип демонстрирует виды пустынного Лондона во время эпидемии. Сингл был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом около года назад, а затем текст изменили, исходя из ситуации с пандемией. По словам вокалиста группы, песня перекликается с тем, что происходит сейчас в мире, пишет портал theuk.one.