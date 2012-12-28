В 9 микрорайоне горели подсобки магазина

Площадь возгорания составила 28 квадратных метров.

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Накануне произошел пожар в надворных помещениях известного ритейла.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, тушили пожар по адресу: улица Бескрайняя,22 команда из 7 человек, при помощи двух машин.Причины возгорания выясняются.