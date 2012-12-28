СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Липецкая вечЁрка: малыш-мотоциклист попал в ДТП, контрафактные сети в «Елецком» и что там внутри ЦУМа
Происшествия
306
43 минуты назад
1
В 9 микрорайоне горели подсобки магазина
Площадь возгорания составила 28 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, тушили пожар по адресу: улица Бескрайняя,22 команда из 7 человек, при помощи двух машин.
Причины возгорания выясняются.
0
2
1
0
1
Комментарии (1)