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Общество
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сегодня, 18:47
Четверо липчан вернулись из украинского плена
Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными 246 — на 246.
«Сейчас они в Беларуси — под наблюдением врачей. Каждого осмотрят, окажут медицинскую и при необходимости психологическую помощь. Дома, в Липецкой области, их ждут родные и близкие. Созданы условия для реабилитации, социальной и профессиональной адаптации. Поможем восстановиться и вернуться к мирной жизни.
Возвращение из плена — всегда непростой процесс.
Благодарю уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. Она всегда прилагает огромные усилия для освобождения наших военнослужащих.
Мы своих не бросаем. И будем бороться за каждого», — сообщил Игорь Артамонов.
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