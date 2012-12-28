Четверо липчан вернулись из украинского плена

Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными 246 — на 246.

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Как сообщил губернатор Липецкой области среди 246 вернувшихся на родину военных - четверо наших земляков.«Сейчас они в Беларуси — под наблюдением врачей. Каждого осмотрят, окажут медицинскую и при необходимости психологическую помощь. Дома, в Липецкой области, их ждут родные и близкие. Созданы условия для реабилитации, социальной и профессиональной адаптации. Поможем восстановиться и вернуться к мирной жизни.Возвращение из плена — всегда непростой процесс.Благодарю уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. Она всегда прилагает огромные усилия для освобождения наших военнослужащих.Мы своих не бросаем. И будем бороться за каждого», — сообщил Игорь Артамонов.