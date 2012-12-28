В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять северо-западная периферия Сибирского антициклона – погода будет солнечной и сухой.

Днем 22 апреля под влиянием циклона с Балтийского моря погода начнет меняться.Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области будет малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится – до 6-11 м/сек. Температура ночью – от +6 до +11 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.