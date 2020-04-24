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«Коронавирус не выдумка, а суровая реальность»

19 2804
#коронавирус
11
«Коронавирус не выдумка, а суровая реальность»

Создатели интерактивной карты области с указанием адресов заболевших надеются на усиление дисциплинированности липчан в профилактике заболевания.

Вчера на заседании регионального штаба по противодействию распространения COVID-19 показали созданную специалистами областного управления информационных технологий интерактивную карту заболеваемости липчан новой коронавирусной инфекцией.

Ею очень легко воспользоваться. Для этого нужно зайти на портал липецкаяобласть.рф и для просмотра карты перейти по выделенной ссылке. Потом можно найти свое место жительства и посмотреть обстановку с заболеваемостью с учетом значков. Создатели карты специально отбросили часть адреса, чтобы избежать идентификации заболевших их соседями (медики и представители органов власти, конечно, знают все подробности о месте жительства таких людей). Если больной живет в многоквартирном доме, то указан только его номер, в частном секторе - только улица. Щелкнув по значку, можно увидеть дату постановки диагноза заболевших.

В настоящее время на карте Липецка указаны адреса 101 заболевшего коронавирусом (актуальные данные добавляются ежедневно). Из наглядной информации следует, что инфицированные есть в любом районе города. Где-то их меньше - например, в районе Новолипецка всего пять заболевших, а вот в 27-м микрорайоне - восемь. Есть значки с числом больных. Например, в том же 27-м микрорайоне в доме по улице Катукова, 41, больны двое (возможно, члены одной семьи), на доме по улице Хорошавина, 11 - тоже двое заболевших.

Есть адреса, по которым зарегистрированы сразу три случая коронавирусной инфекции - на улицах Стаханова, 18, Кольцевой, Демократической, проспекте Победы, 21, а есть адрес, где заболели сразу четверо членов семьи - на улице Кротевича.

- Цель создания этой карты - дать липчанам возможность визуально убедиться в реальности смертоносного вируса, в том, что он рядом: в соседнем доме, в соседнем дворе, на соседней улице. До сих пор в соцсетях можно встретить комментарии о том, что мол, это все выдумки, козни властей, что кто-то лично не знает ни одного заболевшего. Такие люди пытаются убедить других не соблюдать правила самоизоляции, подвергать свое здоровье и жизнь риску. К сожалению, это не выдумки, а суровая реальность. Мы очень надеемся, что благодаря дисциплинированности наших жителей настанет время, когда нам уже не нужно будет ежедневно добавлять новые очаги инфекции на эту карту, - сказал начальник управления информационных технологий областной администрации Станислав Корниенко.
19 2804
#коронавирус
11

Комментарии (19)

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Сколько тупых паникеров

5 минут назад
Верите во все дерьмо из СМИ идиоты. Бл ещё и сгрызть готовы за иную точку зрения стадо баранов. Все дерьмо из вас лезет от страха, а у вашего страа глаза велики. Нарисовали картинку с картой а они готовы обос. Ра. Ться дебилы
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Doc

7 минут назад
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://ffp2.2sms.ru
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Цветик (поэт)

12 минут назад
Ольгунчик, Восхищен! "Макаревич сиал пропоком"! Сильно! А раньше кем был? Или чем сиал?
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Медик

13 минут назад
Данные не все, у нас в соседнем селе заболевшие, но на карте их нет
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60+

17 минут назад
Корновирус в голове президента наших чиновников ! Решили потратить кубышку ( растощить) и чтобы концы в воду хрен по щитаеш куда сперли .
ответить

60+

18 минут назад
Корновирус в голове президента наших чиновников ! Решили потратить кубышку ( растощить) и чтобы конципировавший в воду хрен по щитаеш куда сперли .
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Ольгунчик

18 минут назад
Опладирую стоя! Андрей Макаревич с песней Марионетки сиал пропоком нашего времени.
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Житель

20 минут назад
Это уже СВЕРХРЕАЛЬНОСТЬ )))
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Смотрю в окно

23 минуты назад
Куда они все идут?
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Lemmi

26 минут назад
Пятёрочка на Водопьянова - продавцы без масок! Быдляк местный туда поется тоже без них! Где полиция?! Ловите уродов и штрафуйте!!!
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