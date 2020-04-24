сегодня, 09:13
«Коронавирус не выдумка, а суровая реальность»
Создатели интерактивной карты области с указанием адресов заболевших надеются на усиление дисциплинированности липчан в профилактике заболевания.
Ею очень легко воспользоваться. Для этого нужно зайти на портал липецкаяобласть.рф и для просмотра карты перейти по выделенной ссылке. Потом можно найти свое место жительства и посмотреть обстановку с заболеваемостью с учетом значков. Создатели карты специально отбросили часть адреса, чтобы избежать идентификации заболевших их соседями (медики и представители органов власти, конечно, знают все подробности о месте жительства таких людей). Если больной живет в многоквартирном доме, то указан только его номер, в частном секторе - только улица. Щелкнув по значку, можно увидеть дату постановки диагноза заболевших.
В настоящее время на карте Липецка указаны адреса 101 заболевшего коронавирусом (актуальные данные добавляются ежедневно). Из наглядной информации следует, что инфицированные есть в любом районе города. Где-то их меньше - например, в районе Новолипецка всего пять заболевших, а вот в 27-м микрорайоне - восемь. Есть значки с числом больных. Например, в том же 27-м микрорайоне в доме по улице Катукова, 41, больны двое (возможно, члены одной семьи), на доме по улице Хорошавина, 11 - тоже двое заболевших.
Есть адреса, по которым зарегистрированы сразу три случая коронавирусной инфекции - на улицах Стаханова, 18, Кольцевой, Демократической, проспекте Победы, 21, а есть адрес, где заболели сразу четверо членов семьи - на улице Кротевича.
- Цель создания этой карты - дать липчанам возможность визуально убедиться в реальности смертоносного вируса, в том, что он рядом: в соседнем доме, в соседнем дворе, на соседней улице. До сих пор в соцсетях можно встретить комментарии о том, что мол, это все выдумки, козни властей, что кто-то лично не знает ни одного заболевшего. Такие люди пытаются убедить других не соблюдать правила самоизоляции, подвергать свое здоровье и жизнь риску. К сожалению, это не выдумки, а суровая реальность. Мы очень надеемся, что благодаря дисциплинированности наших жителей настанет время, когда нам уже не нужно будет ежедневно добавлять новые очаги инфекции на эту карту, - сказал начальник управления информационных технологий областной администрации Станислав Корниенко.
Сколько тупых паникеров
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Цветик (поэт)
Медик
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Ольгунчик
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Смотрю в окно
Lemmi