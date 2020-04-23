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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 24 апреля
Вечер пятницы 24 апреля - время концертов. Сетевой онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку» продлится 12 часов и соберет россыпь российских звезд: «Ногу Свело!», «Нервы», Нейромонах Феофан, LOUNA, Александр Ф. Скляр, Алексей Кортнев, Игорь Растеряев. Сольные концерты дадут Диана Арбенина, группа «Альянс» и рэпер Face.
Американская певица и актриса Шэрон Ван Эттен в 06:00 по московскому времени сыграет концерт в Instagram-аккаунте Levi's. Она знакома поклонникам таких жанров, как индии-рок, индии-фолк, фолк, фолк-рок, альтернативный рок. В 2017 году её живое выступление с песней «Tarifa» прозвучало в сериале «Твин Пикс».
Большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы «Я буду ждать свою музыку» начнется в 12:00 и продлится до 00:00 25 апреля на площадке екатеринбургского клуба «Теле-клуб». Участие в фестивале уже подтвердили «Ногу Свело!», «Нервы», Нейромонах Феофан, LOUNA, Uma2rman, Аффинаж, Курара, «Пневмослон», «СЛОТ», Линда, LASCALA, Дана Соколова, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), Александр Ф. Скляр (группа «Ва-Банкъ»), Нигатив, Папин Олимпос, Оля Ч., Заточка, Игорь Растеряев, АлоэВера, DVANOV, Snowbox, Blues Bastards, Прямо в губы, ИЛЬЯМАЗО, Convolk, Пара фраз и другие.
Трансляцию марафонможно посмотреть на сайте «Теле-клуб», в официальной встрече акции «ВКонтакте», сайте lookport.
Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома во второй раз проведёт 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором будут участвовать поэты, писатели, общественные деятели, звёзды кино и театра. Марафон начнется в 12:00 по московскому времени и продлится до полуночи.
Московский планетарий запускает цикл астрономических аудиоспектаклей «Легенды Звездного неба», которые рекомендуют для семейного прослушивания. Астрономические выпуски в сопровождении стихов и классической музыки расскажут об удивительном мире неба, космоса и Вселенной. Слушателям расскажут о редких явлениях, звездах, планетах и созвездиях, а также о связанных со Звездным небом мифах и древних легендах. Всего в цикле будет 5 архивных записей Московского Планетария 70-80-х годов. Выпуск «Про небо и землю» выйдет в эфир в 13:00 на странице планетария «ВКонтакте».
В 2020 году исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды Российскими моряками. Экспедиция под командованием двух капитанов, Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена, продолжалась 751 день. Центр детской литературы российской библиотеки иностранной литературы в 17:00 приглашает взрослых и детей на лекцию «Открывая льдинный континент: заморские диковины». Зачем уходила в далекий поход экспедиция, что обнаружили первооткрыватели далеко на юге и что привезли домой? Об этом расскажет Григорий Цидулко — зоолог, фотограф и полярный гид. Нужна предварительная регистрация.
Александринка покажет еще один спектакль из своего архива. «Старая женщина высиживает» Николая Рощина (https://vk.com/alexandrinskytheater) по пьесе классика польского авангарда Тадеуша Ружевича - это интеллектуальный и поэтический эксперимент на сцене. В основе сюжета — мудрый «Рассказ о старых женщинах», которых «не пугают человеческие отбросы» и «им известна обратная сторона медали любви и веры». Это трагедия уходящей жизни и гротескная абсурдность бытия. Начало спектакля – в 19:00.
Московский театр юного зрителя в 19:00 предлагает уникальный проект композитора Александра Бакши, режиссёра Камы Гинкаса, художника Сергея Бархина «Полифония мира». Это один из самых амбициозных проектов Международной Театральной олимпиады 2001 года. Странное мероприятие, где в течение почти двухчасового действия участники обходятся без либретто, без сюжета, без единого слова.
Новая опера в 19:00 покажет «Лоэнгрин» (https://novayaopera.ru/pryamaya-translyacziya/) Рихарда Вагнера в постановке Каспера Хольтена. Это была первая опера Вагнера, которую поставили в России в 1868 году.
Малый драматический театр в рамках цикла «Отражение» в 19:00 покажет «Чайку» по пьесе Антона Чехова.
Малый театр в 19:00 организует онлайн-показ спектакля «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта (https://www.youtube.com/user/MalyTeatr) в постановке Илана Ронена. Одну из своих самых знаменитых пьес Фридрих Дюрренматт написал в 1956-м. С тех пор эта совершенно фантастическая история пережила массу интерпретаций на театральной сцене и на киноэкране – а сегодня, пожалуй, кажется особенно актуальной.
Ленком в 19:00 откроет доступ к спектаклю «Сны господина де Мольера» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош».
Липецкий драматический театр имени Льва Толстого в 19:00 предлагает вспомнить спектакль «Экспонаты». История, о которой идет речь в пьесе, удивительно актуальна для нашего региона: в маленький городок приезжают люди, намеревающиеся развивать туризм. Многое удивительно узнаваемо: и печальное состояние зданий, которые когда-то были настоящими жемчужинами, и суровые нравы жителей городка.
Что будет, если засунуть пальцы в розетку и будет ли нам что-нибудь за это? Почему небо голубое, а сугробы белые? И отчего люди на обратной стороне Земли не ходят вверх ногами? Вот такая «Занимательная физика» с гидом по дружелюбному миру атомов и других интересных штук Игорем Зыряновым в подкасте «Занимательная физика».
Диана Арбенина даст сольный онлайн-концерт «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!» на платформе Okko. Группа «Ночные снайперы» порадует своих поклонников любимыми хитами – в эфире Okko прозвучат «Морячок», «Рубеж», «31 весна», «Юго 2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» – песня, одна из строк которой дала название всей программе. Онлайн-трансляция начнется в 19:00.
Санкт-Петербургский театр «Мастерская» в 19:30 покажет спектакль-притчу «Нараяма» Михаила Черняка по новелле японца Ситиро Фукадзавы. Бедная японская деревушка стоит у подножия горы Нараяма. Жители верят что где-то там, высоко, живет бог Нараяма, принимающий и упокаивающий отживших свое стариков. Бабушка О-Рин давно считает, что ей пора уходить к богу Нараяма, но не пускают дела. Бабушка думает о том, как закончит дела и уйдет на гору, где ее ждет вечный покой, а ее сын ждет со страхом этого дня.
Минская группа «Союз» в 20:00 выступит с концертом в рамках карантин-фестиваля «Боль». Ребята из Минска играют авант-поп, но вообще в своих песнях любят смешивать разные жанры. Например, их второй альбом можно было назвать мультикультурным проектом, сочетающим бразильскую музыку ранних 70-х, эфиопский джаз, краут, психоделику итальянских саундтреков – все это помогало рассказать о городе и человеке в нем.
Московская группа Tesla Boy в 20:00 сыграет домашний концерт в Инстаграмме. Это российская электро-поп-группа играет песни преимущественно на английском языке. Помимо регулярных выступлений по России, Tesla Boy нередкие гости всевозможных зарубежных фестивалей, таких как Escapemusicfest, Mysteryland в США, AIM Festival в Канаде и других.
Рэпер и хип-хоп артист Face в 20:00 даст домашний концерт на канале LIVE SYSTEMA и ответит на вопросы зрителей в прямом эфире.
Группа «Альянс» сыграет концерт в рамках совместного проекта glo и «Афиши Daily». Музыканты отыграют весь свой новый альбом «Космические сны», впервые исполнят песню «Ночь сомнения». Концерт начнется в 20:00.
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19.04.2020 09:30Культура
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