Происшествия

43 минуты назад

Пропавший подросток найден

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#пропавшие без вести
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Пропавший подросток найден
Пропавший в ночь на 23 апреля в  в селе Новодмитриевка Липецкого района 17-летний Андрей Шкатов найден живым. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
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#пропавшие без вести
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