Война с вирусом: во Франции обсуждают спасет ли курение от болезни, в Индии нападают на врачей

В России зарегистрировали 17 тест-систем и проводят клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса. Всемирный банк прогнозирует резкое сокращение денежных переводов. За нападение на медиков в Индии будут сажать в тюрьму на 7 лет. Во Франции обсуждают, действительно ли курильщики меньше заболевают COVID-19. Индус-приверженец богини Кали отрезал себе язык, чтобы спасти от пандемии и себя, и остальных.

По данным Роспотребнадзора, на утро 23 апреля в мире зафиксированы 2 637 989 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 83 356 человек.



Погибли от коронавируса 184 352 человека, полностью вылечились – 723 692 человека.



В США выявлено уже 849 092 зараженных. В Испании 208 389 выявленных зараженных. В Италии - 187 327 случаев. Больше ста тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании, почти подошла к этой черте Турция.



В России за последние сутки зафиксировано 4774 заболевших в 81 регионе. Всего на территории страны 62 773 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 4891 человек. 555 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 25 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 находятся на лечении.



Для диагностики коронавируса в России используют 17 тест-систем



17 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России – их уже используют для лабораторной диагностики, сообщил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Сейчас документы на регистрацию рассматриваются еще на восемь тест-систем. По словам руководителя ведомства, пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания – некоторые предназначены для тяжелобольных COVID-19. Кроме того, специалисты работают над совершенствованием метода лечения при помощи переливания плазмы крови, создан информационный ресурс потенциальных доноров плазмы.



Всемирный банк прогнозирует падение международных денежных переводов



Мировые денежные переводы сократятся в этом году примерно на 20%, прогнозирует Всемирный банк. Это самый резкий спад в новейшей истории. Объем переводов уменьшится из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Этот спад эксперты связывают с сокращением заработной платы и снижением занятости работников-мигрантов – они не будут отправлять домой столько денег, как обычно. В глобальном масштабе денежные переводы, отправленные в страны с низким и средним уровнем дохода, сократятся примерно на 445 миллиардов долларов США, или почти на 20%.



Международные авиарейсы могут потерять две трети пассажиров



Общее число пассажиров международных авиарейсов к сентябрю 2020 года может сократиться из-за пандемии коронавируса до 1,2 миллиарда человек, или на две трети относительно уровня, который прогнозировался на первые три квартала этого года. Такой прогноз сделала Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Доходы авиакомпаний упадут за девять месяцев на 160-253 миллиарда долларов. Первыми это ощутят европейский и азиатско-тихоокеанский регион, за ними - Северная Америка.



Закрытые магазины принесли Швейцарии убытки на 30 миллиардов франков



Магазины, закрытые из-за COVID-19, каждую неделю оборачиваются для Швейцарии убытками на 5 миллиардов франков, заявил глава Федерального департамента по финансам Ули Маурер. Из-за ограничительных мер в стране с 16 марта закрыты все магазины, кроме продовольственных. В общей сложности они не работают уже шестую неделю, а экономические потери составили около 30 миллиардов франков. Власти Швейцарии считают, что ограничения позволили снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. В Швейарии приняли решение с 27 апреля постепенно снимать ограничительные меры.



За нападение на медиков в Индии могут отправить в тюрьму на семь лет



Правительство Индии планирует внести поправки в законодательство, чтобы поставить заслон участившимся нападениям на медиков. Любое нападение на врачей или медицинских работников будет наказываться штрафом до 200 000 рупий в нетяжелых случаях и до 500 000 рупий в случае серьезных правонарушений, если медики получат травмы. Также предусмотрен тюремный срок - минимум 6 месяцев, до 5 лет за легкие преступления и до 7 лет за серьезные дела. Выйти на свободу под залог напавшие на медиков не смогут. Такая реакция стала ответом на ряд нападений на врачей и медсестер из-за распространения коронавируса и отказа семье одного из погибших от коронавируса врачей в кремации из страха, что болезнь распространится.



Во Франции обсуждают, действительно ли курильщики реже заболевают COVID-19



Гипотезу о пользе никотина в борьбе с коронавирусом обсуждают во Франции, сообщает издание Le Monde. Согласно данным объединения столичных больниц Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP), на 11 тысяч пациентов с коронавирусом приходилось лишь 8,5% курильщиков. По мнению эпидемиолога больницы Питье-Сальпетрие Флоранс Тюба риск развития симптоматической или тяжелой формы SARS-CoV-2 у курильщикова оказался ниже. Некоторые ученые считают, что никотин вступает в конкуренцию с коронавирусом за то, чтобы остаться на рецепторах, что замедляет прикрепление вируса. Однако в генеральной дирекции здравоохранения Франции отметили, это всего лишь гипотеза, а не подтвержденный факт: случаи тяжелого течения болезни и госпитализации в реанимации зафиксированы и среди тех, кто курит, более того, из-за последствий курения такие пациенты могут оказаться в реанимации и на лечении дольше. Гипотезу будут проверять, но это не повод вернуться к сигаретам для тех, кто бросил курить или начать курить тем, кто этого не далал никогда.



В Германии пара заплатила за желание полакомиться мороженым на улице по 200 евро



Молодые люди из региона Северного Рейна-Вестфалии во время короткой прогулки купили по два шарика мороженого и сели на лавочку поблизости. Лавочка оказалась менее, чем в 50 метрах от кафе, о чем паре сообщили сотрудники управления по вопросам правопорядка, передает портал germania.one. Во время карантина в Германии действует правило, согласно которому есть еду, приобретенную на улице, можно только на расстоянии в 50 и больше метров от места, где она была приобретена. Несмотря на то, что девушка и ее спутник собирались пересесть дальше, штраф им все-таки выписали – по 200 евро каждому.



Последователь богини Кали в Индии отрезал себе язык для спасения от коронавируса



24-летний житель индийского штата Гуджарат вырезал себе язык. Как сообщает британское издание The Daily Mirror, юноша решил лишиться языка чтобы доказать свою веру и преданность богине Кали Мата, уповая на ее помощь. Согласно индуистским верованиям, это божество отвечает не только за разрушение и смерть, но также при определенных условиях может исполнять заветные желания человека. Вероятнее всего, молодой человек, которого друзья охарактеризовали как религиозного фанатика, хотел отдать свой язык богине в качестве жертвоприношения – чтобы спасти от пандемии не только себя, но и всех остальных. правоохранители обнаружили его в одном из храмов городка – парень без сознания лежал на полу перед алтарем, держа в руке свой отрезанный язык.

