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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег

Во вторник кино, диафильмы, книги и вечер комедии ждут липчан в одном прекрасном месте.

Лёгкий мороз

Днём в Липецке от -1 до -3 градусов и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют воду в частном секторе на одной-единственной улице Станционной.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 «конец света» ждёт три дома в посёлке Дачном – на улицах Д. Писарева, 12 и Центральной, 6, 20.

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Пробки

Заторы начинаются с раннего утра. Оперативно узнать о них помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Не забудьте заглянуть в них перед выездом.


Диафильмы полезнее кино

«Культурной столицей» Липецка сегодня станет пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28), там сегодня пройдёт немало интересных мероприятий. В 18:33 – вечер диафильмов (6+).

Давно научно доказано, что просмотр картинок на проекторе для подрастающего поколения гораздо полезнее кино со спецэццектами т.к. лучше развивает воображение. Для взрослых же это возможность окунуться в счастливое и полузабытое детство.

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Истории озвучит лично хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku

Кино

Если же вам нужно все-таки больше драйва на экране, что задержитесь в «Библиотеке» и останьтесь на заседание клуба «Истина в кине».

Сегодня смотреть и обсуждать с критиком Ангелиной Холодной будут фильм «Капитан Волконогов бежал». Россия, 2021. Триллер, драма. Режиссёры Наташа Меркулова, Андрей Чупов (18+).

Ленинград, 1938 год. Сотрудник органов капитан Фёдор Волконогов, прежде находившийся на хорошем счету у начальства, вынужден пуститься в бега и скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является расстрелянный накануне коллега и сообщает, что в аду его уже заждались муки вечные, но этого можно избежать, если перед смертью покаяться, и хотя бы один человек его простит. Капитан Волконогов отправляется по родственникам репрессированных в поисках прощения. Рейтинг на «Кинопоиске» 7,7.

В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Владимир Епифанцев.



Если похмелье, то книжное

А за стеной в «Библиотеке» в 19:02 начнут заседать интеллектуалы и любители чтения в клубе «Книжное похмелье» (16+).

Обсудят роман «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой. Книга вошла в лонг-лист премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Интерпресскон» и получил премии «Новые горизонты» и «Мастера ужасов».
История о том, как однажды летним днём садовое товарищество «Вьюрки», где живёт больше сотни человек, оказывается отрезано от внешнего мира. Дороги и тропинки, ведущие вовне, бесследно исчезли. Посёлок окружил глухой лес, через который ни пройти ни проехать. Телевидение и интернет не работают, мобильная и обычная связь отсутствуют. Дачники, потихоньку сходя с ума, не оставляют попыток выбраться на «большую землю», попутно борясь с разнообразной нечистью, атакующей их днём и ночью.

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Вход свободный.

Вечер импровизации

Завершит вечер в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) выступление резидентов Клуюа липецкой комедии (18+).

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Дима Мищенко, Коля Щербаков, Катя Ревина и другие создадут и сыграют сценки, отталкиваясь лишь от вводных, которые дадут зрители.

Выставка

Утолить тягу к искусству сегодня рекомендуем в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4). Там работает выставка Марины Степановой-Ланской «Код жизни. Керамика» (6+).

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Фото vk.com/nazarov.gallery

Организаторы утверждают, что каждый зритель найдет в керамике что-то очень близкое для своего сердца. Продуманная композиция, игра текстур и фактур вместе с непредсказуемостью эмали наполняют залы галереи. Выставка продлится до 26 января, галерея принимает гостей с 11:00 до 19:00.

В чужом кармане…

Липчане – конечно, не завистливые (да вообще идеальные!) люди, но при этом в опросе SuperJob 24% рассказали, что уволились, когда узнали, что кому-то из коллег на аналогичной должности платят больше. 10% пошли за разъяснениями к начальству и поставили вопрос об увеличении жалования.

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Как выяснили социологи, разговаривать с руководством чаще готовы женщины, а рубить с плеча и увольняться – мужчины.

По опросу, в 78% компаний информация о зарплатах сотрудников является закрытой, но при этом 81% опрошенных рассказал, что знает, сколько зарабатывают коллеги (наибольшую осведомлённость в этом демонстрируют обладатели дохода свыше 100 тысяч рублей). Треть липчан знают зарплату не только сослуживцев, но и своего руководителя.

Спокойно относятся к более высоким заработкам коллег 29% опрошенных.

Молодость до 60-ти лет

31% опрошенных SuperJob липчан считают, что молодость длится не вечно, а только до 30 лет. 18% полагают, что – до 40, а 13% предлагают передвинуть порог за 45 лет и дальше.

Несколько лет назад официально порог молодости в России передвинули до 35 лет. В современной классификации ВОЗ молодыми признаются те, кому еще не исполнилось 44 года.
А недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что, с увеличением продолжительности жизни скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет.

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20% опрошенных полагают, что старость наступает после 70 лет. 13% — после 80 лет. Каждый пятый же уверяет, что старость начинается задолго до 60 лет: 7% — в 40 лет, 15% — в 50 лет.

Дорогие липчане! Во вторник продолжаем ударно трудится и решать непростые задачи. Но при этом не нужно упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить на информационной лентой легко – она непрерывно крутится на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
65+
сегодня, 10:09
Правильно всё к этому идёт молодой до 60 на пенсию в 80 . А жить когда мужики 50% до 60 не доживают !
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Оля
сегодня, 09:58
Скворцовой трындить не мешки ворочать, сказать можно, что угодно. Реально молодость максимум до 40. Каждый после 40 лет знает об этом прекрасно.
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гость
сегодня, 09:58
после 60 рассеиваеться память.взгляд на окружение.восприимчивасть ухудшаеться.плюс болезни.вы о чем.в ссср и поже врачи ,социологи ясно дали понять физически человек до 55-60 годен.потом регресс постепенный.если пастух сказал что средняя 80 лет -минуя Господа наверно так и будет.
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Ага
сегодня, 09:46
Сейчас для покрытия убытков Газпрома пенсионный возраст увеличат до 165 лет.
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Мне 50
сегодня, 09:44
Чувствую себя, как будто мне 80+ и работать больше не хочу! Жить-то когда? Какая молодость до 60? О чем вы?
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Задолбали
сегодня, 10:42
Это правда .Работать в ущерб собственным интересам уже не хочется. Хочется жить.
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Павел
сегодня, 09:29
Мороз и солнце и чистые автобусы отлично короче.
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Коллеги
сегодня, 08:55
А она смотрела и видела себя в зеркале,молодуха.Позорище.
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Елена
сегодня, 09:54
Смотря у кого какая работа, кто в тепле на стульчике а кто н улице и сровняли всех под одну гребёнку.
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