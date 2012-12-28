Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег

Во вторник кино, диафильмы, книги и вечер комедии ждут липчан в одном прекрасном месте.

Днём в Липецке от -1 до -3 градусов и без существенных осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют воду в частном секторе на одной-единственной улице Станционной.











С 9:00 до 17:00 «конец света» ждёт три дома в посёлке Дачном – на улицах Д. Писарева, 12 и Центральной, 6, 20.











Диафильмы полезнее кино







«Культурной столицей» Липецка сегодня станет пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28), там сегодня пройдёт немало интересных мероприятий. В 18:33 – вечер диафильмов (6+).

В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Владимир Епифанцев.















Вход свободный.

Завершит вечер в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) выступление резидентов Клуюа липецкой комедии (18+).









Утолить тягу к искусству сегодня рекомендуем в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4). Там работает выставка Марины Степановой-Ланской «Код жизни. Керамика» (6+).













Фото vk.com/nazarov.gallery



Липчане – конечно, не завистливые (да вообще идеальные!) люди, но при этом в опросе SuperJob 24% рассказали, что уволились, когда узнали, что кому-то из коллег на аналогичной должности платят больше. 10% пошли за разъяснениями к начальству и поставили вопрос об увеличении жалования.









А недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что, с увеличением продолжительности жизни скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет.











Заторы начинаются с раннего утра. Оперативно узнать о них помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Не забудьте заглянуть в них перед выездом.Давно научно доказано, что просмотр картинок на проекторе для подрастающего поколения гораздо полезнее кино со спецэццектами т.к. лучше развивает воображение. Для взрослых же это возможность окунуться в счастливое и полузабытое детство.Если же вам нужно все-таки больше драйва на экране, что задержитесь в «Библиотеке» и останьтесь на заседание клуба «Истина в кине».Сегодня смотреть и обсуждать с критиком Ангелиной Холодной будут фильм «Капитан Волконогов бежал». Россия, 2021. Триллер, драма. Режиссёры Наташа Меркулова, Андрей Чупов (Ленинград, 1938 год. Сотрудник органов капитан Фёдор Волконогов, прежде находившийся на хорошем счету у начальства, вынужден пуститься в бега и скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является расстрелянный накануне коллега и сообщает, что в аду его уже заждались муки вечные, но этого можно избежать, если перед смертью покаяться, и хотя бы один человек его простит. Капитан Волконогов отправляется по родственникам репрессированных в поисках прощения. Рейтинг на «Кинопоиске» 7,7.А за стеной в «Библиотеке» в 19:02 начнут заседать интеллектуалы и любители чтения в клубе «Книжное похмелье»Обсудят роман «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой. Книга вошла в лонг-лист премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Интерпресскон» и получил премии «Новые горизонты» и «Мастера ужасов».История о том, как однажды летним днём садовое товарищество «Вьюрки», где живёт больше сотни человек, оказывается отрезано от внешнего мира. Дороги и тропинки, ведущие вовне, бесследно исчезли. Посёлок окружил глухой лес, через который ни пройти ни проехать. Телевидение и интернет не работают, мобильная и обычная связь отсутствуют. Дачники, потихоньку сходя с ума, не оставляют попыток выбраться на «большую землю», попутно борясь с разнообразной нечистью, атакующей их днём и ночью.Дима Мищенко, Коля Щербаков, Катя Ревина и другие создадут и сыграют сценки, отталкиваясь лишь от вводных, которые дадут зрители.Организаторы утверждают, что каждый зритель найдет в керамике что-то очень близкое для своего сердца. Продуманная композиция, игра текстур и фактур вместе с непредсказуемостью эмали наполняют залы галереи. Выставка продлится до 26 января, галерея принимает гостей с 11:00 до 19:00.Как выяснили социологи, разговаривать с руководством чаще готовы женщины, а рубить с плеча и увольняться – мужчины.По опросу, в 78% компаний информация о зарплатах сотрудников является закрытой, но при этом 81% опрошенных рассказал, что знает, сколько зарабатывают коллеги (наибольшую осведомлённость в этом демонстрируют обладатели дохода свыше 100 тысяч рублей). Треть липчан знают зарплату не только сослуживцев, но и своего руководителя.Спокойно относятся к более высоким заработкам коллег 29% опрошенных.31% опрошенных SuperJob липчан считают, что молодость длится не вечно, а только до 30 лет. 18% полагают, что – до 40, а 13% предлагают передвинуть порог за 45 лет и дальше.Несколько лет назад официально порог молодости в России передвинули до 35 лет. В современной классификации ВОЗ молодыми признаются те, кому еще не исполнилось 44 года.20% опрошенных полагают, что старость наступает после 70 лет. 13% — после 80 лет. Каждый пятый же уверяет, что старость начинается задолго до 60 лет: 7% — в 40 лет, 15% — в 50 лет.