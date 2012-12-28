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Общество
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вчера, 17:38
В районе Новолипецка снизят давление холодной воды
Отключения холодной воды из-за ремонтных работ 21 января затронут жителей лишь одной улицы, а в районе НЛМК буде снижено давление при подаче воды, предупредили в «РВК-Липецк».
Кроме того, с 09:00 в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей района НЛМК.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 января плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома № 12 по улице Писарева, №№ 6, 20 по улице Центральной (Дачный).
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