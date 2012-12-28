В районе Новолипецка снизят давление холодной воды

Отключения холодной воды из-за ремонтных работ 21 января затронут жителей лишь одной улицы, а в районе НЛМК буде снижено давление при подаче воды, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Станционной – воду подвезут по заявкам.Кроме того, с 09:00 в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей района НЛМК.После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 января плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома № 12 по улице Писарева, №№ 6, 20 по улице Центральной (Дачный).