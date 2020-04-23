«Москвич? Самоизоляция на 14 суток. Нарушение - штраф!»

37 минут назад
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Сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов ещё раз призвал руководителей органов местного самоуправления обращать особое внимание на гостей региона.
По словам вице-губернатора Александра Ильина, в группе риска по COVID-19 - люди в возрасте от 51 года до 65 лет.
- Такие люди не должны болеть. Только в этом случае мы не обвалим медицину, ведь они, как правило, тяжелее всего переносят заболевание, - заметил заместитель главы областной администрации курирующий медицину.
Александр Ильин сообщил, что областная инфекционная больница с её 350 койками работает в связи с появлением ещё одного коронавирусного госпиталя, созданного на базе БСМП, в обычном режиме. Перегрузки системы здравоохранения, таким образом, удалось избежать. Заполненность нового госпиталя на сегодня - 96 человек, или 47 % от ёмкости.
Лёгких «надомных» больных коронавирусом в регионе - 78 человек.
- Как у них дела? Соседи им двери не поджигают? - поинтересовался губернатор.
Вице-губернатор Анатолий Якутин предъявил членам штаба интерактивную карту с указанием домов, где были выявлены коронавирусные больные. Такая карта, в первую очередь необходимая медикам и чиновникам, уже доступна в общем режиме.
По
До царя далеко, до Бога высоко
Как Артамонову маска идёт !
Как Артамонову маска идёт !
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Вешай лапшу дальше.
Как грязи , вице , замы , помы !
Вампир
Анастасия
Цветик (поэт)