Коронавирус

37 минут назад

«Москвич? Самоизоляция на 14 суток. Нарушение - штраф!»

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#коронавирус #самоизоляция
«Москвич? Самоизоляция на 14 суток. Нарушение - штраф!»

Сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов ещё раз призвал руководителей органов местного самоуправления обращать особое внимание на гостей региона. 

- Москвич? Самоизоляция на 14 суток. Нарушение - штраф! - обратился губернатор к главам городов и районов. 

По словам вице-губернатора Александра Ильина, в группе риска по COVID-19 - люди в возрасте от 51 года до 65 лет. 

- Такие люди не должны болеть. Только в этом случае мы не обвалим медицину, ведь они, как правило, тяжелее всего переносят заболевание, - заметил заместитель главы областной администрации курирующий медицину. 

Александр Ильин сообщил, что областная инфекционная больница с её 350 койками работает в связи с появлением ещё одного коронавирусного госпиталя, созданного на базе БСМП, в обычном режиме. Перегрузки системы здравоохранения, таким образом, удалось избежать. Заполненность нового госпиталя на сегодня - 96 человек, или 47 % от ёмкости. 

Лёгких «надомных» больных коронавирусом в регионе - 78 человек. 

- Как у них дела? Соседи им двери не поджигают? - поинтересовался губернатор. 

Вице-губернатор Анатолий Якутин предъявил членам штаба интерактивную карту с указанием домов, где были выявлены коронавирусные больные. Такая карта, в первую очередь необходимая медикам и чиновникам, уже доступна в общем режиме.
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#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (11)

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3 минуты назад
На матырском маскалей пруд-пруди
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До царя далеко, до Бога высоко

3 минуты назад
Несколько лет назад,в период оптимизации,санитарок "инфекционки",массово переводили в уборщицы. С переходом из категории медицинского персонала в технический,вся прежняя работа сохранилась,но всем новообращенным уборщицам уменьшили зарплату, убрали дополнительный отпуск, доплаты за стаж и вредность.Сейчас,в период пандемии,мы, НЕ являясь медицинским персоналом,продолжаем работу! О каких-либо премиях и стимулирующих выплатах для нас и речи быть не может. До глубины души обидно и страшно то,что мы ежедневно рискуем своим здоровьем и здоровьем своих близких,потому что во время эпидемии больница-неизбежно рассадник инфекции. И правды нам искать негде.
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Как Артамонову маска идёт !

8 минут назад
Ему теперь всегда в ней ходить нужно !, Я таких кажется В онкодиспансере видел ,точь-в-точь !.
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Как Артамонову маска идёт !

8 минут назад
Ему теперь всегда в ней ходить нужно !, Я таких кажется В онкодиспансере видел ,точь-в-точь !.
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60+

12 минут назад
Два дибила это сила а три перебор !
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Вешай лапшу дальше.

13 минут назад
Анастасия, Каким образом они туда попадают? Если Москва кроме москвичей и Подмосковья по ПРОПУСКАМ пускают и не кого на личном транспорте иногородних не пропускают.
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Как грязи , вице , замы , помы !

16 минут назад
Вице-губернатор Анатолий Якутин а какими великими делами ещё был замечено это создание ?
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Вампир

18 минут назад
Самого сжечь
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Анастасия

18 минут назад
У меня соседи торгуют в Подмосковье, во вторник уезжают а в воскресенье ночью приезжают. Ну на них наверно этот режим не распространяется. Как ездили так и ездиют.
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Цветик (поэт)

20 минут назад
С японского. Кто там крадется вдоль забора? Стой, гад, не пройдёшь!
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