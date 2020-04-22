Происшествия
55 минут назад
Ночью на хлевенской трассе пешеход попал под «ГАЗель», личность мужчины не установлена
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в Липецком районе около одиннадцати часов вечера на дороге Хлевное – Липецк 42-летний водитель «ГАЗели» сбил пешехода. Мужчина госпитализирован, его личность устанавливается.
21 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3077 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 11.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2857 случаев превышения скорости.
Так же зафиксированы 12 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
21 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3077 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 11.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2857 случаев превышения скорости.
Так же зафиксированы 12 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
ща начнется