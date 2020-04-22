Ночью на хлевенской трассе пешеход попал под «ГАЗель», личность мужчины не установлена

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в Липецком районе около одиннадцати часов вечера на дороге Хлевное – Липецк 42-летний водитель «ГАЗели» сбил пешехода. Мужчина госпитализирован, его личность устанавливается.



21 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3077 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 11.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2857 случаев превышения скорости.



Так же зафиксированы 12 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



