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В Гражданском кодексе пропишут права соседей по даче
Депутаты Госдумы решили разъяснить россиянам, как уживаться с соседями по даче
В Гражданский кодекс задумали внести блок поправок, предусматривающих ряд ограничений для владельцев загородной недвижимости. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.
В поправках указано, что собственник участка должен терпеть газы, пары, шумы, дым, копоть, тепло и вибрации, которые идут с соседнего участка. Но только если они не превышают установленные нормы.
По словам депутата, в поправках в Гражданский кодекс прописано, что владелец земли обязан не углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Также он не может сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Кроме того, он не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка, и высаживать на своей земле растения таким образом, что это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка и/или дома.
По словам Крашенинникова, также нельзя построить небоскреб и погрузить участок соседа в вечную тьму. Если так будет, здание придется снести.
Также депутаты хотят прописать в поправках, что упавшие на ваш участок яблоки и груши с соседских деревьев принадлежат вам. Но здесь законодатели оставляют возможность для переговоров.
В поправках указано, что собственник участка должен терпеть газы, пары, шумы, дым, копоть, тепло и вибрации, которые идут с соседнего участка. Но только если они не превышают установленные нормы.
По словам депутата, в поправках в Гражданский кодекс прописано, что владелец земли обязан не углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Также он не может сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Кроме того, он не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка, и высаживать на своей земле растения таким образом, что это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка и/или дома.
По словам Крашенинникова, также нельзя построить небоскреб и погрузить участок соседа в вечную тьму. Если так будет, здание придется снести.
Также депутаты хотят прописать в поправках, что упавшие на ваш участок яблоки и груши с соседских деревьев принадлежат вам. Но здесь законодатели оставляют возможность для переговоров.