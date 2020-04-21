В России

15 минут назад

В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

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В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на нефтяные фьючерсы.

Он призвал не беспокоиться по поводу падения цен на нефть, поскольку, по его словам, ситуация является спекулятивным и чисто торговым моментом, передает РИА Новости.

Также он попросил не придавать апокалиптическую окраску уходу майского фьючерса американской нефти WTI ниже отрицательной отметки. «Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности. Цены на нефть не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов», — сказал он.

Песков заверил, что у российских властей есть все возможности для минимизации проблем. При необходимости, заключил пресс-секретарь главы государства, их задействуют.

20 апреля майские фьючерсы на нефть марки WTI закрыли торги на Нью-Йоркской бирже на уровне -$37,63 за баррель, обвалившись на 300%.
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