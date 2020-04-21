Общество

49 минут назад

В Ельце повесят огромные баннеры с фотографиями фронтовиков

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#Бессмертный полк #9 мая
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В Ельце повесят огромные баннеры с фотографиями фронтовиков

Из-за ограничительных мер в связи с купированием распространения коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» пройдет в новом форме. То, насколько крупномасштабной она окажется, зависит от активности жителей Ельца

Администрация Ельца до 26 апреля принимает фотографии фронтовиков-родственников жителей города. Присылать снимки вертикальной ориентации с указанием данных фронтовика можно на адрес электронной почты elets-polk@yandex.ru.

- В этом году каждый ельчанин, кто помнит и чтит своего солдата, сражавшегося за Родину, может поместить его фотографию на общегородской баннер «Бессмертного полка», который будет размещен на Красной площади. Площадь первого баннера составит около 90 квадратных метров. Если ельчане пришлют фотографий больше, чем может уместиться на этом полотне, то на Красной площади повесят еще один баннер. Сейчас заявки от горожан в обработке. После окончания их приема станет понятно, понадобится ли второй баннер, - уточнили в пресс-службе администрации Ельца.

Также фотографии фронтовиков в канун 9 Мая будут транслироваться в официальных аккаунтах администрации городского округа город Елец в социальных сетях и на городском телевидении.⠀

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о том, что парад Победы в Москве и шествие "Бессмертного полка" на фоне ситуации с коронавирусом будут перенесены. Вместе с тем, глава государства заверил, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.

9 мая "Бессмертный полк" пройдет в Липецке в режиме онлайн. Штаб «Бессмертного Полка» в Липецкой области и местная телерадиокомпания готовят онлайн-шествие солдат-победителей в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо прислать фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире.
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#Бессмертный полк #9 мая
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Комментарии (3)

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Идиотизм

10 минут назад
Банеры запрещены на регионалном уровне. Читайте хоть иногда что принимаете бл. Всё банеры запретили, всё сняли а эти бл додумались вещать. Ещё хвастаются
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Ыыы

19 минут назад
Ряженых повесят
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Юрок Алтушок.

45 минут назад
А сколько денег стоит это мероприятие. Лучше бы эти деньги раздали живым фронтовикам, толку было бы больше.
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