20 минут назад
На улице Жуковского грузовик врезался в дерево
20 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3320 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 26.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3105 случай превышения скорости.
Так же зафиксированы 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
У водятлов