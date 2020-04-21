Происшествия

20 минут назад

На улице Жуковского грузовик врезался в дерево

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#авария #ДТП
На улице Жуковского грузовик врезался в дерево
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 апреля в 14.30 на улице Жуковского в Липецке 60-летний водитель грузовика «Вольво»не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель получил травму, его госпитализировали.

20 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3320 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 26.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3105 случай превышения скорости.

Так же зафиксированы 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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