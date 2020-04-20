Липецкие автоинспекторы временно не будут наказывать водителей за просроченные права

В соответствии с указом президента «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или закончится в период с 1 февраля по 15 июля этого года признанаются действующими.



- Сотрудники ГИБДД не будут привлекать к административной ответственности граждан, имеющих недействительные из-за истечения срока их действия российские водительские удостоверения, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



