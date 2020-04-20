Общество

45 минут назад

Липецкие автоинспекторы временно не будут наказывать водителей за просроченные права

5 486
#водительские права
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Липецкие автоинспекторы временно не будут наказывать водителей за просроченные права
В соответствии с указом президента «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых  истек или закончится в период с 1 февраля по 15 июля этого года признанаются действующими.

- Сотрудники ГИБДД не будут привлекать к административной ответственности граждан, имеющих недействительные из-за истечения срока их действия российские водительские удостоверения, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

5 486
#водительские права
1

Комментарии (5)

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гость

15 минут назад
к авторитетности газетных вскукареков мэрии и всяких "органов"
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Дратуити

17 минут назад
А за страховку?
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гость

30 минут назад
indezit, к чему твой высер?
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indezit

34 минуты назад
Лет 10 назад тут ляпнули про льготный проезд в маршрутках, оказалось - брехня.
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житель

38 минут назад
В Липецке то не будут,а поедешь в Тульскую или Воронежскую губернию,там и окуярят!
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