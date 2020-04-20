Происшествия

57 минут назад

Воскресенье 19 апреля стало днем максимального числа семейных конфликтов с начала года

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#самоизоляция #семейные конфликты
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Воскресенье 19 апреля стало днем максимального числа семейных конфликтов с начала года

19 апреля операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли  и передали в полицию 17 сообщений о семейных конфликтах. 

Рукоприкладством занимались не только мужчины. По крайней мере, дважды в роли нападавших выступали женщины. В пылу разгоревшейся ссоры одна из них  схватилась за нож, в результате ее гражданского мужа госпитализировали. Отмечены случаи, когда по различным причинам не пускали домой своих взрослых детей родители, и наоборот.   

Одиннадцать раз жильцы многоквартирных домов жаловались на соседей, половина обращений – из-за громкой музыки за стеной или шумного ремонта.

- 17 обращений за сутки по поводу семейных конфликтов – это максимальный показатель с начала года. Первого апреля их было зафиксировано всего 4, затем цифры вернулись к традиционному значению – от 6 до 10 в разные дни недели, - сообщает пресс-служба управления.
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#самоизоляция #семейные конфликты
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Комментарии (22)

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Animal planet

6 минут назад
Cенсей разбушевался.
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Егерь Кузьмичь

6 минут назад
Пасха Господня, а эти черти херачат друг друга. Дожили....
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Личи

11 минут назад
Вот они, неуравновешенные и нездоровые на голову всплывают
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Чиполлино

27 минут назад
Родари, И ещё. Мой трухлявый тебе в рот не влезет.
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Чиполлино

28 минут назад
Родари, Смени ник, уродец. Не позорь фамилию итальянского писателя- коммуниста Джанни Родари. И про еврейский канал зрения ты угадал- я новости узнаю из портала Владикавказ Сегодня. Так то, едерастовская мразота.
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Родари

35 минут назад
Чиполлино, да угомонись ты уже, трухлявый, со своими горе-новостями с еврейского канала
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Ник"а 69

36 минут назад
Ничего удивительного! Обычные будни Пипецка!!!
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Григорьев

36 минут назад
Гость, Правильно. Главное свойство трусов нападать на более слабых и лизать зад сильным
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Инна

39 минут назад
ну если уже в квартирах шашлыки жарят, как в университетском, то дальше еще хуже у людей крыша поедит от посиделок, даже зэков и то на улицу выводят
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...

39 минут назад
Сенсей, мы знаем!
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