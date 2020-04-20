Воскресенье 19 апреля стало днем максимального числа семейных конфликтов с начала года

19 апреля операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли и передали в полицию 17 сообщений о семейных конфликтах.

Рукоприкладством занимались не только мужчины. По крайней мере, дважды в роли нападавших выступали женщины. В пылу разгоревшейся ссоры одна из них схватилась за нож, в результате ее гражданского мужа госпитализировали. Отмечены случаи, когда по различным причинам не пускали домой своих взрослых детей родители, и наоборот.



Одиннадцать раз жильцы многоквартирных домов жаловались на соседей, половина обращений – из-за громкой музыки за стеной или шумного ремонта.



- 17 обращений за сутки по поводу семейных конфликтов – это максимальный показатель с начала года. Первого апреля их было зафиксировано всего 4, затем цифры вернулись к традиционному значению – от 6 до 10 в разные дни недели, - сообщает пресс-служба управления.

