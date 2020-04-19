Война с вирусом: в России выделили 32,4 миллиарда на оснащение коек, во Франции просят не писать доносы на соседей

На оснащение коечного фонда российские больницы получили 32,4 миллиарда рублей. Французов попросили не писать доносы на соседей – в некоторых регионах они составляют до 70% обращений в полицию. Суд в США запретил продавать отбеливатель как лекарство. Двое подростков пытались проникнуть в Версальский дворец через водопровод.

По данным Роспотребнадзора, на утро 19 апреля в мире зафиксированы 2 329 967 подтвержденных случая заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 79 166 человек.



Погибли от коронавируса 160 835 человек, полностью вылечились – 600 469 человек.



В США выявлено уже 738 923 случая заражения. В Испании 194 416 выявленных зараженных. В Италии - 175 925 случаев.



В России за последние сутки зафиксировано 6060 заболевших в 78 регионах. Всего на территории страны 42 853 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 3291 человек. 361 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 20 человек. С момента начала эпидемии в регионе выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 человек выздоровели, один умер, 100 находятся на лечении.



Ученые копят знания о вирусе



Британское издание The Guardian обобщило, что же удалось выяснить ученым о новом коронавирусе с начала вспышки в Ухане. Сегодня вирус Sars-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, стал предметом пристального изучения в исследовательских центрах всего мира. Исследователи практически уверены, что вирус Sars-CoV-2 возник у летучих мышей. Однако факты говорят, что человек заразился не от мышей, а животного-посредника – сейчас ученые пытаются найти это передаточное звено. Ученые также ищут ответы, почему одни даже не замечают, что заболели, а у других вирус спускается по дыхательным путям и заражает легкие, а также появляется ли у переболевших иммунитет и как долго он длится. Сегодня в мире готовятся к исследованиям 78 вакцин, еще 37 разрабатываются.



Регионам отдали 32,4 миллиарда рублей на коечный фонд



32,4 миллиарда рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом перечислил регионам России Минфин. Коечный фонд, который дополнительно создадут, перепрофилируют или модернизируют, обеспечат системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом). Медиков также обеспечат системами индивидуальной защиты.



Банки начали одобрять беспроцентные кредиты малому бизнесу



Пять российских банков одобрили 2,5 тысячи заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 миллиарда рублей. В Минэкономразвития РФ отметили, что из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. Выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса правительство и Банк России запустили на фоне ситуации с коронавирусом. Компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые шесть месяцев ставка по кредиту составит 0%, позже возрастет до 4%.



Французская полиция просит не доносить на соседей из-за карантина



Доносы на соседей, которые нарушают карантин, составляют в некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию, сообщает профсоюз сотрудников французской полиции Alternative Police. Мэр 20 округа Парижа Фредерик Каландра даже обратилась к жителям территории не доносить на соседа, который в третий раз вышел в магазин или гуляет с собакой четвертый раз за сутки. «Некоторые даже посылают нам фотографии соседских детей, которые вышли на прогулку», — сказала мэр, напомнив, что фотографировать людей против их согласия – это тоже нарушение закона. В результате номер для обращений за срочной помощью постоянно занят, а внимания заслуживают лишь малая часть таких звонков: например, когда под окнами всю ночь активно торгуют наркотиками или продают контрабандные сигареты. Доносят французы в разных регионах по-разному. Например, в Эльзасе, Лотарингии, Шампань-Арденнах специальные службы принимают до 70% таких звонков, а в Верхней Нормандии и Долине Луары подобных сообщений почти не бывает.



Власти США запретили одной из «церквей» продавать отбеливатель как лекарство



Федеральный суд во Флориде приказал самопровозглашенной «церкви здоровья и исцеления Genesis II» прекратить продажу продукта на основе отбеливателя, который, как убеждают ее служители, помогает вылечить COVID-19, пишет Washington Times. Прежде «Церковь» продавала данное средство как лекарство от массы опасных болезней - болезни Альцгеймера, аутизма, рака мозга, ВИЧ, рассеянного склероза. Коронавирус добавился к этому списку в конце марта. Между тем, «чудодейственное минеральное решение» (MMS), как его называют распространители, содержит токсичный диоксид хлора – это мощный отбеливатель для текстиля и промышленной обработки воды. При употреблении внутрь вызывает диарею, рвоту, обезвоживания, может привести к смерти.



Подростки хотели попасть в Версаль по водопроводу



Двое подростков пытались попасть в Версальский дворец, который закрыт из-за изоляции для посещений, сообщает газета Parisien. Пробраться в дворцовый комплекс они пытались поздно ночью по канализационной системе. Нарушителей увидели охранники на мониторах слежения. Проникнуть во дворец юным искателям приключений не удалось, правда, от полиции они тоже успели уйти.



В Нью-Йорке браки заключают по видеосвязи



Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо разрешил заключать браки по видеосвязи. Прежде церемонии бракосочетания запрещались законом, требовалось личное присутствие жениха и невесты, но из-за эпидемии коронавируса бюро регистрации оказались закрыты. Новый документ временно отменяет действие закона. Теперь госслужащие получили право проводить церемонии бракосочетания посредством видеоконференций, а молодожены смогут получить свидетельство о браке дистанционно.



Израильская полиция воюет с серферами



Полиция Израиля совместно с береговой охраной провела рейд по «отлову» серферов в Наарии, сообщает издание «Израиль сегодня». Так, полиция на катерах «отловила» во время последнего рейда около 10 человек, катавшихся на досках напротив городской набережной. По сообщению пресс-службы полиции, серферов оштрафовали «за выход в общественное пространство в нарушение указов и на расстояние, превышающее установленные минздравом пределы».



Британец укусил полицейского и заявил, что у него коронавирус



В Великобритании мужчина напал на полицейского и укусил его, заявив, что болен коронавирусом, сообщает портал theuk.one со ссылкой на местное издание. В Кембридже мужчина стучал в двери домов, требовал, чтобы его впустили, грозил расправой. Он смог ворваться в один из домов, где заявил, что у него коронавирус. Пока прибывшие полицейские пытались скрутить дебошира, он плюнул на одного и укусил за руку другого стража порядка. Мужчина получил 36 недель лишения свободы и штраф в 125 фунтов стерлингов.



Заскучав в карантине, британка нашла на своем участке клад



48-летняя жительница графства Гэмпшир (Великобритания) обнаружила в собственном саду ценную монету, изготовленную 500 лет назад, пишет издание Daily Mail. Она заскучала в самоизоляции из-за коронавируса и решила пройти по участку с металлоискателем своего сына-подростка. В итоге женщина нашла золотую монету отчеканенную при правлении Генриха VII. Монета весом 22 карата находилась в обращении с 1464 года в течение 200 лет. Ее номинал — шесть шиллингов и восемь пенсов. Между тем, британский закон гласит, что если клад состоит всего из одной монеты, то нашедший не обязан его регистрировать. Кроме того, женщина проводила исследования на собственном участке, так что ее право собственности на монету никто не может оспорить.

