Липецким магазинам мэрия рекомендовала наладить продажу защитных масок

Глава Липецка провела видеоконференцию с представителями крупных сетей, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости. В совещании также принял участие начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев. Чиновники и представители торговых сетей обсудили соблюдение мер санитарной безопасности.

Как выяснилось на совещании разметка в прикассовой зоне, которая должна помогать покупателям соблюдать необходимую дистанцию в полтора метра, в большинстве магазинов есть. Но за тем, чтобы посетители соблюдали её, не следят, бывает, клиентам даже не говорят о необходимости следовать рекомендации.- Ситуацию нужно менять. В частности, напомнить покупателям о соблюдении требований можно с помощью системы внутреннего оповещения в магазинах, - сообщает об одном из решений принятых на встрече пресс-служба мэрии.

Уже со следующей недели в Липецке начнутся проверки торговых предприятий. Нарушителей планируют привлекать к административной ответственности. Индивидуальным предпринимателям за несоблюдение требований организации социального дистанцирования может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Отдельно на совещании говорили о маленьких магазинов, площадь которых не позволяет соблюдать необходимую дистанцию, если в очереди больше 2-3 человек. В этом случае предпринимателям рекомендовали переговорить с продавцами, чтобы те в вежливой форме просили покупателей подождать на улице.

Кроме того, все магазины города обязали продавать рассыпные товары в упаковке, так как на открытые продукты могут попасть вирусы.

Также во всех магазинах, ежедневно, согласно утвержденному графику, должна проводиться дезинфекция кассовой зоны, обработка наиболее контактных поверхностей торгового оборудования, тележек и корзинок, покупательских столов, дверных ручек, ячеек для хранения, кнопок терминалов и банкоматов. Обязательна уборка в подсобных помещениях. Все магазины должны быть обеспечены запасом средств для дезинфекции, а также одноразовыми масками и перчатками для кассиров и продавцов торгового зала.

Масочный режим в торговых точках должен стать обязательным и для покупателей. Руководителям предприятий торговли рекомендовано организовать продажу средств защиты внутри магазинов. Глава города попросила рассмотреть возможность бесплатной раздачи защитных масок пенсионерам.