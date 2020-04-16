Общество

сегодня, 20:30

Липецким магазинам мэрия рекомендовала наладить продажу защитных масок

26 1695
#торговля
2
Липецким магазинам мэрия рекомендовала наладить продажу защитных масок

Глава Липецка провела видеоконференцию с представителями крупных сетей, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости. В совещании также принял участие начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев. Чиновники и представители торговых сетей обсудили соблюдение мер санитарной безопасности. 

Как выяснилось на совещании разметка в прикассовой зоне, которая должна помогать покупателям соблюдать необходимую дистанцию в полтора метра, в большинстве магазинов есть. Но за тем, чтобы посетители соблюдали её, не следят, бывает, клиентам даже не говорят о необходимости следовать рекомендации.

- Ситуацию нужно менять. В частности, напомнить покупателям о соблюдении требований можно с помощью системы внутреннего оповещения в магазинах, - сообщает об одном из решений принятых на встрече пресс-служба мэрии.

Уже со следующей недели в Липецке начнутся проверки торговых предприятий. Нарушителей планируют привлекать к административной ответственности. Индивидуальным предпринимателям за несоблюдение требований организации социального дистанцирования может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Отдельно на совещании говорили о маленьких магазинов, площадь которых не позволяет соблюдать необходимую дистанцию, если в очереди больше 2-3 человек. В этом случае предпринимателям рекомендовали переговорить с продавцами, чтобы те в вежливой форме просили покупателей подождать на улице.

Кроме того, все магазины города обязали продавать рассыпные товары в упаковке, так как на открытые продукты могут попасть вирусы.

Также во всех магазинах, ежедневно, согласно утвержденному графику, должна проводиться дезинфекция кассовой зоны, обработка наиболее контактных поверхностей торгового оборудования, тележек и корзинок, покупательских столов, дверных ручек, ячеек для хранения, кнопок терминалов и банкоматов. Обязательна уборка в подсобных помещениях. Все магазины должны быть обеспечены запасом средств для дезинфекции, а также одноразовыми масками и перчатками для кассиров и продавцов торгового зала.

Масочный режим в торговых точках должен стать обязательным и для покупателей. Руководителям предприятий торговли рекомендовано организовать продажу средств защиты внутри магазинов. Глава города попросила рассмотреть возможность бесплатной раздачи защитных масок пенсионерам.

26 1695
#торговля
2

Комментарии (26)

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никогда такого не было, и вот.. опять

5 минут назад
Так уже было в Москве, вы не следите за новостями, это распоряжение уже отменили :)
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Так уже было в Москве

12 минут назад
Маски там начали продавать все подряд, и магазины и кафе, только стоили они 300 рублей и выше за 1 шт. Поэтому было решение правительства. Продавать только в аптеках и по фиксированной цене . Почему она не читает распоряжений правительства, вопрос к её руководству.
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Тьфу

14 минут назад
Вы только посмотрите на нее как она сидит...
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Швидлер

22 минуты назад
Юрий Сергеевич, вы то что забыли в этом непонятном сборище ?
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Вася Куролесов

22 минуты назад
Вот так бывает, когда не знаешь что делать и как. Но делать что-то хочется. Надо же этой компашке унять свой анально -вагинальный административный зуд. Так все-таки маски раздавать на входе или продавать? И почему маски? И почему ТОЛЬКО маски. А почему бы не порекомендовать магазинам раздавать на входе деньги? А еще лучше раздавать продукты, тогда и в магазин заходить не надо будет и вопрос с раздачей масок отпадет сам собой. Кпк я придумал? Здорово? Изберите меня мэром!
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Житель

23 минуты назад
И вообще. Надо сделать в магазинах все бесплатным и круглосуточным,
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куку

25 минут назад
Молодец Уваркина!, ботяра
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Бабские посиделки

30 минут назад
Чайку с тортиком не хватает.Мэрия превратилась в ЦПХ(центральное кизда хранилище).
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MASOK.NET

31 минуту назад
Студент, Правильная мысль , если магазины и аптеки будут работать круглосуточно очередей и толп не будет. Вчера в 22-00 в "Карусели" уже объявили что магазин закрывается , хотя написано у входа что работает до 00-00. Ну и вся толпа с тележками собралась у двух касс , пол часа ждал чтобы хлеб один оплатить
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печенегополовец

33 минуты назад
теперь в магазинах намордниками фарцевать будут? ну таланты! в Ухани по домам ходили бесплатно раздавали, в европах этих ваших проклятущих бездуховных тоже бесплатно раздают в метро и магазинах. но это как-то..не рыночно, надо фарцануть, такой случай бывает раз в жизни :)
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