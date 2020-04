«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 16 апреля

Не только театры – музыканты проводят свои стримы, пока мир остается на самоизоляции.





Американский фолк-исполнитель Джейк Ксеркс Фассел сыграет домашний концерт. Стрим выступления начнется в Facebook в 02:00. Певец и гитарист начинал как фольклорист, который изучал традиционную культуру юго-востока страны, включая блюзовые записи старых музыкантовThe Metropolitan Opera с 02:30 16 апреля до 01:30 17 апреля откроет доступ к опере Джакомо Пуччини «Ласточка». Это не самая популярная опера композитора. Но «Метрополитен» собрал в этой постановке 2009 года звездный состав исполнителей. В «Ласточке» Анжела Георгиу сыграла одну из своих лучших ролей, а спектакль зафиксировал еще вполне безоблачные отношения с Роберто Аланьей – одну из последних совместных работ «звездной пары» оперного мира 2000-х годов. Впрочем, финал оперетты, в котором героиня отказывается от любви к поэту-тенору, возвращаясь к надежной обеспеченной жизни с банкиром-баритоном, возможно, предвосхитил расставание артистов и в реальной жизни.Николас Джаар из электронного проекта Against All Logic в Twitch проведет двухчасовой стрим . Дебютный альбом чилийско-американского электронного исполнителя возглавил список лучших пластинок 2011 года – тогда музыканту исполнился 21 год. С проектом Against All Logic Николаса Джаара произошла интересная ситуация в 2017 году. Он выпустил полноформатный альбом, к концу года релиз фигурировал практически в каждом рейтинге лучших от авторитетных изданий. Подключайтесь к стриму музыканта в 05:35Пушкинский музей выложил в открытый доступ лекции по истории искусства – их можно послушать до конца месяца. Десять лекций расскажут об основных этапах в истории искусства – от античного мира до итальянского возрождения и французского импрессионизма.Коллекция кладов Русского музея одна из наиболее ярких в мире. Среди ее шедевров парадные драгоценные уборы князей, членов их семей, бояр и дружинников из Киева, Чернигова, Старой Рязани. Особенно знамениты украшения из киевских кладов, в которых оказалась золотая диадема с изображением Деисуса, служившая брачным венцом. В кладах серебряных украшений настоящими шедеврами являются широкие створчатые браслеты с изображением зверей и птиц, сцен языческих народных празднеств - «русалий». Онлайн-лекцию «Клады древней Руси» можно послушать в 16:30 – и конечно увидеть украшения наших предков.«Сатирикон» предлагает еще одну постановку из своего «золотого фонда – в 17:00 начнется показ спектакля Константина Райкина «Деньги», криминальной сказки по пьесе Николая Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Действие происходит на окраине Москвы 90-х, в гаражах. Впрочем, десятилетия, которые отделяют современную постановку от пьесы Островского, мало что изменили в человеческих нравах. Постановку можно увидеть до 18 апреля.Московский театр имени Пушкина в 18:00 проведет трансляцию спектакля «Счастливые дни» по пьесе Сэмюэля Беккета. В пьесе драматурга-абсурдиста Сэмуэля Беккета всего два действующих лица: трогательные чудаки Винни и Вилли. Спектакль режиссёра Михаила Бычкова наполнен оптимизмом: несмотря заботы, тревоги и разочарования, человек может и даже должен радоваться миру. В Ролях Вера Алентова и Юрий Румянцев.«Давай поговорим» - подкаст для тех, кто любит в дружеской беседе поболтать на разные темы. Как выжить в этом мире человеку, у которого много хобби и постоянно меняются интересы? Чего мы боимся, и как страхи мешают нам достигать целей? Об этом и многом другом – в доверительных беседах Королевский национальный театр в 19:00 приглашает на спектакль Брайони Лавери «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона. К слову, роль Джона Сильвера играет Артур Дарвилл, который известен, прежде всего, благодаря телесериалу BBC «Доктор Кто». Спектакль можно будет посмотреть до 23 апреля.Мариинский театр в 19:00 проведет трансляцию оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Спектакль был записан в мае 2015 года.Липецкий областной театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 покажет запись спектакля «Чайка» 1988 года. Спектакль, который поставил режиссер театра Владимир Пахомов, записало Центральное телевидение в усадьбе Мелихово.Фестиваль Cover Party в 19:00 проведет онлайн-марафон на платформе STAY. Лучшие музыканты Петербурга собираются на одной сцене с 2007 года. В этом году фестиваль пройдет в режиме онлайн. Домашние кавер-версии сыграют Malinen, Саша Алмазова, «Трипинадва», «Карелия», «Зимавсегда» и другие артисты.