В России
сегодня, 21:21
В России временно упростят регистрацию безработных
Действовать новые правила будут до конца года
Председатель правительства утвердил введение для безработных граждан временных правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года, сообщает Российская Газета.
Зарегистрировать себя в качестве безработного стало возможным на портале "Работа в России". "Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Это не только поможет людям с трудоустройством, но защитит их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он.
Также с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей.
Еще одно подписанное постановление упростит порядок оформления инвалидности. До 1 октября все будет проходить заочно, без личного присутствия человека. "Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно", - подчеркнул председатель правительства. Автоматически продлят группу инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила распространяются как на взрослых, так и на детей.
Зарегистрировать себя в качестве безработного стало возможным на портале "Работа в России". "Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Это не только поможет людям с трудоустройством, но защитит их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он.
Также с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей.
Еще одно подписанное постановление упростит порядок оформления инвалидности. До 1 октября все будет проходить заочно, без личного присутствия человека. "Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно", - подчеркнул председатель правительства. Автоматически продлят группу инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила распространяются как на взрослых, так и на детей.