В России

14.04.2020 20:13

В Воронеже загорелась строящаяся 17-этажка

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В Воронеже загорелась строящаяся 17-этажка

В Коминтерновском районе Воронежа произошел крупный пожар

14 апреля жители Коминтерновского района Воронежа наблюдали устрашающий черный дым, который стоял столбом рядом со школой №95 и отелем «Бенефит Плаза». Источник пожара – утеплитель и строительные леса на третьем этаже высотного здания, находящегося на стадии постройки, сообщает Блокнот-Воронеж.

Информация об инциденте поступила спасателям в 14:29, уже в 14:52 огонь был ликвидирован силами шести отделений. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области, при пожаре никто не пострадал.

В тушении дома ЖК «230 футов» приняли участие шесть пожарных расчетов.
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