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36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19

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#фейк #слухи #коронавирус
36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19
13 апреля постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского района Липецка 36-летняя женщина привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

- 12 марта женщина разместила в социальной сети «ВКонтакте» заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения, что создало угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

В одном из липецких пабликов женщина сообщила, что руководство Липецкой области скрывает от граждан реальное число заболевших коронавирусной инфекцией: якобы, целый автобус больных отвезли в Данков и этот автобус находится на карантине.

Автора сообщения установили полицейские, они же подготовили материалы дела для передачи в суд.
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#фейк #слухи #коронавирус

Комментарии (15)

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гость

3 минуты назад
Видать кошолку старую ни кто поиметь не хочет вот она и завлекает на себя внимание, купить ей ершик для унитаза пусть успокоится.
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аналитик

4 минуты назад
На улице народу сегодны , как буд то ни какой самоизоляции нет . с деьми в мяч играют без масок праздное шатание по 21 мкр во дворе школы № 70
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Анька Попова

10 минут назад
В регионах России 55 процентов из 74 вспышек коронавируса произошли в лечебных учреждениях. Об очагах распространения инфекции рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова
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Єбнулись

10 минут назад
В гроб пора в 40 лет
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ахметка

11 минут назад
Да ана уше палавозрелая .ка мине ее в кишлак на периваспитать будит шолковая женшин всему научите тиея
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Всевышний

17 минут назад
Нужно в автобус посадить Путина, Чубайса, Медведева, Артамонова, Кириенко, Графа и отправить ко мне. А я знаю как их отблагодарить... Вечно раскаленный жезл в одно место! Пора менять систему! Вирусом прекрываются капиталисты.
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Хаха ахаха хахахаха,))))

18 минут назад
Антигород48,
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весёлый

23 минуты назад
А зачем в СМИ то и дело талдычат в рекламе про этот вирус ,некоторые люди уходят в депрессию
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Антигород48

23 минуты назад
Число заразившихся ужасает, а масок на всех не хватает. Возможно, мы повторим судьбу Италии, количество зараженных будет расти и дальше. Общее количество заболевших в нашей стране перевалило уже за 18 000 человек и Липецк не исключение. РЕКЛАМА НА САЙТЕ НЕ ХУЖЕ ФЕЙКА!!!
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Перри Мейсон

37 минут назад
Очень хорошая новость!
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