36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19

13 апреля постановлением мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского района Липецка 36-летняя женщина привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.



- 12 марта женщина разместила в социальной сети «ВКонтакте» заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения, что создало угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.



В одном из липецких пабликов женщина сообщила, что руководство Липецкой области скрывает от граждан реальное число заболевших коронавирусной инфекцией: якобы, целый автобус больных отвезли в Данков и этот автобус находится на карантине.



Автора сообщения установили полицейские, они же подготовили материалы дела для передачи в суд.

