Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники

Женщину освобождали спасатели.

12 апреля спасатели городского управления по делам ГО и ЧС получили вызов из поселка Тракторостроителей: нога местной жительницы начала опухать из-за застегнутых на ней наручников.



- Оказалось, что гражданский муж захотел подшутить над заснувшей подругой. Снять наручники самостоятельно позже не получилось. Когда нога опухла, и начала сильно болеть, молодые люди решились позвонить в службу «112», - рассказали в управлении.



Наручники спасатели сняли с помощью слесарного инструмента. По словам руководителя дежурной смены, случается такое примерно раз в год.



Трижды в эти выходные дежурная смена спасателей выезжала на вскрытие дверей. В том числе на улицу Плеханова, где в квартире закрылся трёхлетний ребёнок.



Отработано два сигнала горожан о подозрительных предметах: сумка на детской площадке по Катукова оказалась пустой, а коробки у лифта в доме на той же улице не было вовсе.

