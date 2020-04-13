Происшествия

сегодня, 16:40

Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники

7 1706
#спасатели
1
Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники

Женщину освобождали спасатели.

12 апреля спасатели городского управления по делам ГО и ЧС получили вызов из поселка Тракторостроителей: нога местной жительницы начала опухать из-за застегнутых на ней наручников.

- Оказалось, что гражданский муж захотел подшутить над заснувшей подругой. Снять наручники самостоятельно позже не получилось. Когда нога опухла, и начала сильно болеть, молодые люди решились позвонить в службу «112», - рассказали в управлении.

Наручники спасатели сняли с помощью слесарного инструмента. По словам руководителя дежурной смены, случается такое примерно раз в год.

Трижды в эти выходные дежурная смена спасателей выезжала на вскрытие дверей. В том числе на улицу Плеханова, где  в квартире закрылся трёхлетний ребёнок.  

Отработано два сигнала горожан о подозрительных предметах:  сумка на детской площадке по Катукова оказалась пустой, а коробки у лифта в доме на той же улице не было вовсе. 
7 1706
#спасатели
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мазо

32 минуты назад
наверное пристегнул ее к батарее и пялил раком
ответить

Коренной липчанин

37 минут назад
Что сложного в наручниках, открываются проще простого, зачем спасателей звали))))))))))))короче непутевый сожитель)))))
ответить

Animal planet.

сегодня, 18:03
Ну да,осмотр пустой сумки гораздо важнее спасения жизни кошки,забравшейся на верхушку дерева. Спасибо что отказали в выезде. Но как мы знаем,тут нам не там,то есть в США,где ценится любая жизнь,даже жизнь беспородной кошки.
ответить

?

сегодня, 17:33
Может шишига влиять начала, не видели, в 91г. в армии кривым заводили? Кто-то кстати на воздушных шарах начал Облет?
ответить

Волк

сегодня, 17:23
Это ещё не придел , самоизоляция доведёт скоро на член гайки одевать будут !
ответить

Как в поговорке

сегодня, 17:22
Тут не муж, а жена хотела. Озорнница так просто не далась бы.
ответить

А купил он эти

сегодня, 17:06
наручники в магазине "Эрос", что на улице Краснозаводской...... Экзотики ему, видите ли, захотелось
ответить

Еще в рубрике

Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола
#драка #поручение
14
Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола

45 минут назад

Происшествия
36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19
#фейк #слухи #коронавирус
15
36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19

сегодня, 18:00

Происшествия
Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля
#авария #ДТП
4
Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля

сегодня, 17:11

Происшествия
В Липецке за неделю трава и мусор горели 48 раз, основной причиной возгораний спасатели называют чел...
#пожар
1
В Липецке за неделю трава и мусор горели 48 раз, основной причиной возгораний спасатели называют чел...

сегодня, 16:36

Происшествия
За выходные дни в Липецкой области горели четыре дома и два автомобиля
#пожар
За выходные дни в Липецкой области горели четыре дома и два автомобиля

сегодня, 15:06

Происшествия
43-летний липчанин регулярно избивал 65-летнего мужчину за то, что тот увёл у него подругу
#Телесные повреждения #суд
15
43-летний липчанин регулярно избивал 65-летнего мужчину за то, что тот увёл у него подругу

сегодня, 13:20

Происшествия