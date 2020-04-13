Происшествия
сегодня, 16:40
Липчанин подшутил над женой и надел ей на ногу наручники
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Женщину освобождали спасатели.
12 апреля спасатели городского управления по делам ГО и ЧС получили вызов из поселка Тракторостроителей: нога местной жительницы начала опухать из-за застегнутых на ней наручников.
- Оказалось, что гражданский муж захотел подшутить над заснувшей подругой. Снять наручники самостоятельно позже не получилось. Когда нога опухла, и начала сильно болеть, молодые люди решились позвонить в службу «112», - рассказали в управлении.
Наручники спасатели сняли с помощью слесарного инструмента. По словам руководителя дежурной смены, случается такое примерно раз в год.
Трижды в эти выходные дежурная смена спасателей выезжала на вскрытие дверей. В том числе на улицу Плеханова, где в квартире закрылся трёхлетний ребёнок.
Отработано два сигнала горожан о подозрительных предметах: сумка на детской площадке по Катукова оказалась пустой, а коробки у лифта в доме на той же улице не было вовсе.
- Оказалось, что гражданский муж захотел подшутить над заснувшей подругой. Снять наручники самостоятельно позже не получилось. Когда нога опухла, и начала сильно болеть, молодые люди решились позвонить в службу «112», - рассказали в управлении.
Наручники спасатели сняли с помощью слесарного инструмента. По словам руководителя дежурной смены, случается такое примерно раз в год.
Трижды в эти выходные дежурная смена спасателей выезжала на вскрытие дверей. В том числе на улицу Плеханова, где в квартире закрылся трёхлетний ребёнок.
Отработано два сигнала горожан о подозрительных предметах: сумка на детской площадке по Катукова оказалась пустой, а коробки у лифта в доме на той же улице не было вовсе.
7 1706
Мазо
Коренной липчанин
Animal planet.
?
Волк
Как в поговорке
А купил он эти