Война с вирусом: доходы россиян могут упасть на 17,5%, Иран ищет следы биологической войны

Реальные доходы населения во втором квартале могут упасть на 17,5%. Иран изучает, мог ли коронавирус оказаться средством биологической войны. Финский чиновник уйдет в отставку из-за бракованных масок.



По данным Роспотребнадзора, на утро 13 апреля в мире зафиксированы 1 851 417 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 71 309 человек.



Погибли от коронавируса 114 314 человек, полностью вылечились – 428 277 человек.



США остается на первом месте по числу зараженных – здесь выявлено 560 433 случая инфицирования. В Испании 166 831 выявленный зараженный. Италии остается третьей по количеству выявленных заболевших – 156 363 случая. Больше 100 тысяч случаев также зафиксированы во Франции (132 591) и Германии (127 854).



В России за последние сутки зафиксировано 2558 заболевших в 62 регионах. Общее число случаев заражения в России достигло 18 328 человек в 82 регионах. 148 пациентов умерли, выздоровели 1470 человек.



В Липецкой области 13 апреля подтверждены еще шесть случаев. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 69 липчан, 12 из них выздоровели, 57 – находятся на лечении.



Коронавирус поражает легкие в три раза сильнее атипичной пневмонии, считают ученые



Коронавирус может продуцировать в три раза больше патогенных микроорганизмов, чем, например, возбудитель атипичной пневмонии. А еще он ведет себя в организме более скрытно – такие выводы сделали ученые из университета Гонконга, сообщила газета South China Morning Post. Микробиологи исследовали образцы легочной ткани, которую взяли у шести пациентов-добровольцев. Выяснилось, что Sars-CoV-2 реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии, а вот ответные иммунные реакции организма оказались более медленными.



Иран изучает, мог ли коронавирус оказаться биологическим оружием



Иран изучает вероятность того, что новый коронавирус COVID-19 могли использовать в качестве оружия биологической войны, сообщил начальник управления здравоохранения генштаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Хасан Арагизаде в интервью агентству Mehr. Сейчас иранские ученые проводят исследования на эту тему. Однако, чтобы сделать точные выводы, требуется больше времени и усилий, отметил бригадный генерал. Между тем еще в феврале в Китае опровергли информацию о появлении коронавируса как биологического оружия. Подобные заявления китайский посол в США Цуй Тянькай назвал безумием.



Реальные доходы россиян упадут на 17,5%



Экономика России во втором квартале может упасть из-за режима самоизоляции и обвала цен на нефть на 18%, а реальные доходы населения – на 17,5%, считают эксперты института исследований и экспертизы ВЭБ. По прогнозу института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление. Согласно прогнозу, при положительном сценарии падение ВВП России по итогам 2020 года составит 3,8 процента, а к докризисным значениям он вернётся во втором квартале 2021-го. В случае реализации негативного сценария ВВП страны в этом году упадёт на 10,2 процента и восстановится лишь во втором квартале 2023 года из-за падения потребления и инвестиций. Кроме того, из-за вызванного коронавирусом кризиса в пять-семь раз может увеличиться просроченная задолженность по потребительским кредитам. Чтобы снизить негативное влияние на экономику, нужно, чтобы власти оперативно предприняли все необходимые антикризисные меры, отмечают эксперты. Кроме срочных дополнительных мер поддержки бизнеса с точки зрения института ВЭБа возможно потребуется масштабное смягчение денежной политики по примеру других стран и докапитализация институтов развития за счет Фонда национального благосостояния.



Греческие торговцы мясом терпят убытки



Доходы от продажи мясом в этом году могут упасть в 3-4 раза, считает Союз мясников центрального афинского рынка. Причиной убытков оказались пандемия и запрет на традиционное празднование Пасхи с выездом на пикники, в таверны, с баранами на вертеле. Так, если раньше на пасху потребляли 2,5-3 миллиона ягнят, в этом году греческие мясники рассчитывают не больше, чем на миллион. К тому же нет экспорта – основными покупателями греческого мяса были Италия и Испания, в которые сегодня пострадали от вируса больше остальных в Европе, да и в мире.



Финский чиновник уходит в отставку из-за скандала с масками



Скандал с закупленными в Китае бракованными медицинскими защитными масками заставил уйти в отставку исполнительного директора Центра стратегического снабжения Финляндии Томи Лоунема. Приобретенные за многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию. Журналистское расследование о сделке, которая была заключена между представителями Центра, бизнесменом Онни Сармасте и предпринимательницей Тииной Юльхя опубликовал журнал Suomen Kuvalehti. Выяснилось, что Сармасте находится в реестре должников, а Юльха ранее была судима за финансовые преступления. Премьер-министр Санна Марин в интервью изданию Ilta-Sanomat заявила, что утратила доверие к главе Центра кризисного снабжения Томи Лоунема.



Москвича спасли от падения из окна и выписали штраф за нарушение самоизоляции



Москвич в гостях решил сделать селфи и выпал из окна высотки на 15 этаже. Почти четверть часа он висел на карнизе, его также пыталась удержать его девушка. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД помогли втащить мужчину в квартиру, а потом правоохранители доставили незадачливого любителя селфи в полицию для объяснений – оказалось, что он находился в гостях, нарушая установленный режим передвижения по городу. «Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина составлены административные материалы за нарушение режима самоизоляции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.



В Гусь-Хрустальном отлили хрустальный коронавирус



На официальной странице гусевского хрустального завода в соцсети о хрустальном коронавирусе сказали так – «Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прототип застынет и станет таким же хрупким». Мастера изготовили первую экспериментальную партию нового сувенира – порядка десяти штук в разной цветовой гамме: янтарные, бирюзовые, изумрудные. Хрустальный шар с шипами получается размером со среднее яблоко и весит около килограмма. Изделием уже заинтересовались потенциальные покупатели. Например, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

