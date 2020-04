«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 13 апреля

Джаз напоминает о себе – сегодня вы можете посетить сразу две джазовые трансляции. Будут лекции и спектакли, а также экскурсии.

Уже традиционно первой открывает кулисы The Metropolitan Opera которая с 02:30 13 апреля до 01:30 14 апреля представит запись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины» . Переодевания, неузнавания, притворные отравления и чудесные исцеления, мечты о любви и верности – и все это опера Моцарта.Санкт-петербургская библиотека им. М.Ю. Лермонтова предлагает образовательные онлайн-лекции . «Не очень кратко о писателях…» — подборка лекций о писателях, их жизни и творчестве. Цикл лекций о Северном и Южном полюсах повествует о том, как осваивали Арктику и Антарктиду. «Не Шекспиром единым» — подборка лекций о современной британской литературе. «Нобелевка в Лермонтовке» — научно-популярные лекции о достижениях, отмеченных жюри Нобелевской премии: лекции со специалистами в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, экономики и социологии.Гоголь-центр в 15:00 покажет редкий документальный проект «Похороны Сталина» в постановке Кирилла Серебренникова. Он был показан всего один раз — 22 декабря 2016 года.Пермская краевая филармония в 17:00 представит трансляцию концерта Владимира Магомадова – ученика Муслима Магомаева. Артист выступил в Перми с единственным концертом в 2018 году совместно с Оркестром русских народных инструментов филармонии. В Органном зале филармонии в сопровождении Оркестра русских инструментов под управлением Галины Токаревой Владимир Магомадов исполнил арии из опер, русские романсы и народные песни.Владимирский академический театр драмы откроет доступ к своей постановке «Гамлет» по пьесе У. Шекспира.Владимирский центр классической музыки в 18:00 предлагает вспомнить Танеевский фестиваль-2017 , который проходит раз в два года. Программа включала в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а гостями были альтист-виртуоз и дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы», известные музыканты Борис Андрианов и Елена Ревич, актеры театра и кино Ксения Раппопорт и Даниил Спиваковский.Искусственно созданные организмы, космический мусор, столкновение с астероидом, эпидемии и бункер против катастрофы – эти и другие сценарии будущего РИА Новости разбирает с экспертами в своем подкасте «Мы все умрем. Но это не точно» . Какие из них могут стать реальностью, а какие останутся фантастикой – размышляйте, пока слушаете подкаст.Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии проводит свой театральный марафон. В 19:00 он откроет доступ к мистерии Георгия Фиртича «Белый. Петербург» . Показ пройдет в рамках онлайн-фестиваля «Российской газеты» «Дубль Дв@ 2020». Роман Андрея Белого «Петербург» — философский, символистский, целиком состоящий из всяких интеллектуальных и стилистических затей. Превратить его в мюзикл на первый взгляд экстравагантная мысль. Но создателям спектакля «Белый. Петербург» удалось перевести самый знаменитый роман эпохи Серебряного века на язык мюзикла, не выплеснув при этом его философию. А многое, что волновало людей в императорской России времен революции 1905 года, оказалось пугающе современным.С осени 2016 года на территории Петропавловской крепости работает музей истории денег – об истории отечественного обращения денег, технологиях производства монет и банкнот. Сегодня можно посмотреть видеоэкскурсии на YouTube канале музея . Среди тем – как появились деньги на планете, как производят и утилизируют банкноты, как менялись российские деньги, как выгляди миллион и многое другое. Попасть на экскурсию можно в любое удобное время.Александринский театр и Новая сцена продолжают открывать доступ к записям постановок, которые стали знаковыми для театра. В 19:00 можно увидеть спектакль «Земля» Максима Диденко (2015) . В основе сюжета кинопоэма Александра Довженко «Земля» 1930 года, ставшая классикой мирового кинематографа. Максим Диденко поставил спектакль почти без слов.Московский театр юного зрителя начинает чеховскую неделю. В 19:00 будет трансляция постановки «Дама с собачкой» Каждый понедельник на YouTube-канале группы Metallica будут транслироваться записи прошедших концертов группы. Первым концертом в серии стало выступление в ирландском замке Слейн, прошедшее летом 2019 года.Группа Uma2rman в 19:00 в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. концерт позиционируется как благотворительный. В частности, во время выступления зрители смогут присоединиться к акции #МыВместе и пожертвовать средства на помощь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса. Средства направят на адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на платформе «Яндекс.Эфира» Белгородская государственная филармония в 19:00 представляет трансляцию концерта биг-бэнда No Comment . Биг-бэнд No Comment Белгородской филармонии входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Он выступал на одной сцене с выдающимися джазменами страны и мира. Во время трансляции артисты исполнят джазовые песни о любви. В программе: произведения американских композиторов Джерома Керна и Ричарда Роджерса.Джаз-клуб Алексея Козлова в 20:30 представляет выступление одной из самых зажигательных групп Британии - Ezra Collective . Концерт лондонских музыкантов - ярких представителей «новой волны британского джаза» прошел 17 сентября 2017 года. Как определяют сами участники группы, Ezra Collective — «лондонский ансамбль из пяти человек, соединяющий джаз, хип-хоп и афробит в поисках новых направлений: они уважают великих предшественников и признают их влияние, но твёрдо уверены в том, что лицо джаза меняется».