сегодня, 11:22
В США начали перечислять на счета граждан выплаты по антивирусному пакету мер
В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов
"IRS внесла сегодня первые платежи на банковские счета налогоплательщиков. Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем", - говорится в сообщении.
Закон об экономических мерах объемом более $2 трлн был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, многие граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека, сообщает tass.ru