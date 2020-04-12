В США начали перечислять на счета граждан выплаты по антивирусному пакету мер

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов





"IRS внесла сегодня первые платежи на банковские счета налогоплательщиков. Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем", - говорится в сообщении.



Закон об экономических мерах объемом более $2 трлн был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, многие граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека, сообщает



Власти Соединенных Штатов в субботу начали перечислять на счета американцев первые единовременные выплаты, предусмотренные принятым ранее законом о стимулирующих экономику мерах, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщается в субботу в Twitter Службы внутренних доходов США (IRS, Internal Revenue Service, налоговое ведомство)."IRS внесла сегодня первые платежи на банковские счета налогоплательщиков. Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем", - говорится в сообщении.Закон об экономических мерах объемом более $2 трлн был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, многие граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека, сообщает tass.ru