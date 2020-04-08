57 минут назад
Презентован геймпад для PlayStation 5
Контроллер для игр значительно усовершенствован.
Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете. Аккумулятор будет большей емкости, а сам геймпад — немного тяжелее предшественника. Вместо кнопки Share («Поделиться») будет кнопка Create («Создавать»), чтобы создавать игровой контент, пишет «Коммерсант».
First images of the DualSense wireless game controller, which will bring the sense of touch to PS5 gameplay: https://t.co/e4DicwHQN6 pic.twitter.com/LLozslrnlM— PlayStation (@PlayStation) April 8, 2020
Геймпад оснастят новыми системами обратной связи. Таким образом, благодаря адаптивным кнопкам L2 и R2 геймеры будут получать новые ощущения в тот момент, когда будут, например, натягивать лук в игре: чем сильнее натяжение, тем сильнее будет отдача. DualSense также будет оборудован микрофоном, который позволит геймерам общаться с друзьями без гарнитуры.
Аналитики предсказывают, что себестоимость пятого поколения консоли составит $470, тогда как у PlayStation 4 она составляла всего $381. Таким образом, стартовая цена продажи приставки составит не менее $470, чтобы производители смогли отбить затраты, пишут «Известия». Однако эксперты утверждают, что компания Sony и ранее прибегала к практике продажи консолей в убыток. Они выставлялись по меньшим ценам, а прибыль получали от подписок на сервисы и продажи игр.