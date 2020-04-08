В мире

57 минут назад

Презентован геймпад для PlayStation 5

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#игра #консоль #приставка #презентация

Контроллер для игр значительно усовершенствован.

Sony представила новый контроллер для PlayStation 5, сообщает издание «Чемпионат» В новом геймпаде была улучшена вибрация — любая шероховатость на дороге не останется незамеченной, и вы это почувствуете. Ещё одно нововведение — адаптивные триггеры. Приставка появится на прилавках в конце 2020 года.

Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете. Аккумулятор будет большей емкости, а сам геймпад — немного тяжелее предшественника. Вместо кнопки Share («Поделиться») будет кнопка Create («Создавать»), чтобы создавать игровой контент, пишет «Коммерсант».



  Геймпад оснастят новыми системами обратной связи. Таким образом, благодаря адаптивным кнопкам L2 и R2 геймеры будут получать новые ощущения в тот момент, когда будут, например, натягивать лук в игре: чем сильнее натяжение, тем сильнее будет отдача. DualSense также будет оборудован микрофоном, который позволит геймерам общаться с друзьями без гарнитуры.

Аналитики предсказывают, что себестоимость пятого поколения консоли составит $470, тогда как у PlayStation 4 она составляла всего $381. Таким образом, стартовая цена продажи приставки составит не менее $470, чтобы производители смогли отбить затраты, пишут «Известия». Однако эксперты утверждают, что компания Sony и ранее прибегала к практике продажи консолей в убыток. Они выставлялись по меньшим ценам, а прибыль получали от подписок на сервисы и продажи игр.
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#игра #консоль #приставка #презентация

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