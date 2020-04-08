сегодня, 12:14
Строительство важных объектов в Липецкой области продолжится
Строительство важных для большинства жителей области объектов будет продолжено даже в период всеобщей самоизоляции. В первую очередь к ним относятся многоквартирные дома, при строительстве которых используются средства дольщиков, а также школы, детские сады, ФОКи и медицинские объекты. Работы будут продолжаться с целью безостановочной реализации важнейших национальных проектов в сфере строительства и архитектуры.
- В специально созданную комиссию подали заявки более 300 строительных организаций области. Более 220 получили разрешение. Прием заявок продолжается, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
В свою очередь, управление строительства и архитектуры Липецкой области направило официальное письмо руководителям строительных организаций региона, в котором просит прислушаться к Рекомендациям Министерства труда. Они изложены на официальном сайте ведомства.
Владимир
Наверное тоже разрешение получено?
Гость
Равшанамана
техно
Jen