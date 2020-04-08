Общество

сегодня, 12:14

Строительство важных объектов в Липецкой области продолжится

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#коронавирус #строительство
Строительство важных объектов в Липецкой области продолжится

Строительство важных для большинства жителей области объектов будет продолжено даже в период всеобщей самоизоляции. В первую очередь к ним относятся многоквартирные дома, при строительстве которых используются средства дольщиков, а также школы, детские сады, ФОКи и медицинские объекты. Работы будут продолжаться с целью безостановочной реализации важнейших национальных проектов в сфере строительства и архитектуры.

Министерство труда РФ рекомендует выводить на объекты минимально необходимое количество сотрудников в качестве меры предосторожности по нераспространению коронавируса. Решение о том, какие именно сотрудники выйдут на работу, принимается руководством компаний-застройщиков самостоятельно, а юридически оформляется путем издания внутренних локальных актов.

- В специально созданную комиссию подали заявки более 300 строительных организаций области. Более 220 получили разрешение. Прием заявок продолжается, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

В свою очередь, управление строительства и архитектуры Липецкой области направило официальное письмо руководителям строительных организаций региона, в котором просит прислушаться к Рекомендациям Министерства труда. Они изложены на официальном сайте ведомства.



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#коронавирус #строительство

Комментарии (6)

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Владимир

1 минуту назад
Для Jen. Хреновые адвокаты у вас, если неустойку получить не можете.
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Наверное тоже разрешение получено?

14 минут назад
На первомайской 117 магазин руль, фанберг и ещё 2 магазина в здании, тоже стройка стратегического значения? Или хозяин здания ГДЕТО в верхах сидит?
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Гость

44 минуты назад
Выводить минимальное количество людей, а остальным заплатить по голому оклад, который в 2 раза ниже МРОТ! Вот тебе и карантин! Хотя по Указу президента карантин с СОХРАНЕНИЕМ заработной платы! У нас президент не указ!!!!
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Равшанамана

55 минут назад
Стлоится нада а то нама полни * придетнамана.
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техно

сегодня, 12:32
их вирус не поймает!!!вот тебе и самоизоляция народ!!!
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Jen

сегодня, 12:28
На домах компании Глобус Групп рабочие лишь создают видимость работы. Дома вовремя не сдаются, неустойку платить не хотят.
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