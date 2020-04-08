Коронавирус

59 минут назад

Почтовые отделения будут работать пять дней в неделю

1 812
#почта
Почтовые отделения будут работать пять дней в неделю

В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России скорректирован. Почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут открыты пять дней в неделю.  

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России pochta.ru и в мобильном приложении. 

В каждом центре субъекта Российской Федерации определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. В Липецке это отделения на улице Зегеля, 2 и улице Яна Берзина, 4. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений. 

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. 
1 812
#почта

Комментарии (1)

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Из Китая за 80,из соседнего дома - за 100.

5 минут назад
Пришла посылка из Китая коробочка 10х10 см стоимостью 80 руб.Чтоб не стоять в очереди,оформил доставку.Почта через дом.Принесли за 100 руб.Не хилые расценки у ПР.
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