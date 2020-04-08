59 минут назад
Почтовые отделения будут работать пять дней в неделю
В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России скорректирован. Почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут открыты пять дней в неделю.
В каждом центре субъекта Российской Федерации определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. В Липецке это отделения на улице Зегеля, 2 и улице Яна Берзина, 4. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.
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