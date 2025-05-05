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сегодня, 17:57
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На площади Победы репетируют митинг 9 Мая

Школьники танцуют под дождём.

Несмотря на непогоду, в данные минуты на площади Победы в Липецке собрались школьники. Их проход на площадь обеспечивал регулировщик, который на некоторое время остановил движение автомобилей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на площади проходит репетиция митинга ко Дню Победы.

На повторе звучат сообщение «от Советского Информбюро» о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, песни «Священная война» (которая также известна по строчке: «Вставай, страна огромная!») и «Синий платочек».

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Дети прыгают и танцуют под дождём.

Митинг, посвященный 80-летию Победы, начнется на площади 9 мая в 10:30. Через полчаса от площади отправится шествие «Бессмертного полка».

День Победы
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Комментарии (24)

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Заводчанин
27 минут назад
9 мая это день памяти, в этой жестокой войне погибли по разным оценкам 30-40 миллионов советских граждан,эту цифру представить сложно, для чего вся эта мишура и маскарад, вспомните тех кто воевал, отнесите цветы на могилы, мемориалы, для чего эти гулянья устраивать
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Липчанин
14 минут назад
День памяти 22 июня. А 9 мая праздник День Победы.
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Ку-ку
34 минуты назад
Для галочки можно и в дождь! Главное, самому в это время быть подальше.
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Олег
14 минут назад
Где ты дождь увидела?)))
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Дед
42 минуты назад
С СССР вас !
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Бабушка
52 минуты назад
А как же площадь Героев ,почему "начальники " забыли о памяти Героев Отечественной войны и памятнике наших мальчиков погибших в Афгане ,Чечне ,зачем эта показуха у рынка?????.
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бабушке
26 минут назад
Если брать в общем и в целом, то государство сегодня не может выделять большие деньги на материальное стимулирование двигателей патриотизма. А сподвигнуть людей ради идей в условиях капитализма сложно. Времена ушли. Если отбросить разные целевые программы, в которые изначально закладывается идея воровства бюджетных денег, то на финансирование реального патриотизма остаётся не так уж много средств.
Ответить
Ну
12 минут назад
Если брать в общем и в целом, то государство сегодня не может выделять большие деньги на материальное стимулирование двигателей патриотизма. А сподвигнуть людей ради идей в условиях капитализма сложно. Времена ушли. Если отбросить разные целевые программы, в которые изначально закладывается идея воровства бюджетных денег, то на финансирование реального патриотизма остаётся не так уж много средств. Капитализм изначально заточен на воровство бюджетных денег. Сами за это голосовали в 90х
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Ага
38 минут назад
И ещё героев войн 1812 и 1905 годов, чего уж тут..
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так бы
сегодня, 18:54
руководители с интузиазмом своим гнилые трубы меняли.
Ответить
Вы серьёзно?
сегодня, 18:53
Под дождём? :-)
Ответить
Буквоед
сегодня, 18:51
Это дождь?Ха-за-ха!Ничего с вашими детками не случится,и не в такую погоду гуляют!
Ответить
Родитель
сегодня, 18:46
Прогноз погоды нужно было послушать и посмотреть, уважаемые руководители.. Утром до обеда было тепло и без дождя. Хорошая репетиция бы получилать.
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 19:09
С утра дети до обеда дети в школе
Ответить
Уважаемый руководитель
сегодня, 18:54
А мы ,таки ,не ищем легких путей.
Ответить
Липчанин
сегодня, 18:39
Молодцы! Наконец то нормальные дети, а не инфантилы-зумеры
Ответить
Бабушка
сегодня, 18:27
А свои дети там тоже есть? На одном из фото дети без зонтов, взявшись за руки стоят. Если кто-то промокнет и заболеет, кому претензии предъявлять?
Ответить
Безмасочник
сегодня, 18:48
Болеют не от того, что промокают, а от того, что заражаются.
Ответить
Маска
сегодня, 19:05
Болеют не от того, что промокают, а от того, что заражаются. А заражаются от того, кто ходит без маски!
Ответить
Дед
сегодня, 18:43
Не сахарные, не размокнут.
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