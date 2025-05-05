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Общество
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сегодня, 17:57
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На площади Победы репетируют митинг 9 Мая
Школьники танцуют под дождём.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на площади проходит репетиция митинга ко Дню Победы.
На повторе звучат сообщение «от Советского Информбюро» о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, песни «Священная война» (которая также известна по строчке: «Вставай, страна огромная!») и «Синий платочек».
Дети прыгают и танцуют под дождём.
Митинг, посвященный 80-летию Победы, начнется на площади 9 мая в 10:30. Через полчаса от площади отправится шествие «Бессмертного полка».
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