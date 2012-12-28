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На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
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1195
сегодня, 17:56
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На 16 улицах Липецка отключат холодную воду

6 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 по улице Российской, в частном секторе улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, Красной, Маяковского, 20-го Партсъезда, Дарвина, Чапаева, Арктической, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, в переулках Добром, Тополином. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
6 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 9:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, в переулке Клеверном. 

С 14:00 до 17:00 обесточат дома №№ 8, 18а по улице адмирала Макарова, № 27 по улице Дзержинского, №№ 5, 5а, 9а по проспекту Мира. 

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Комментарии (1)

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Житель
сегодня, 18:48
Плановые работы и ежедневное хроническое отключение воды. Раньше такого не было-видно и плана не было?
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