Памятный знак «Липских железоделательных заводов» обрушился из-за усталости металла

Причиной обрушения памятного знака, установленного на Петровском спуске в честь «Липских железоделательных заводов», стал усталостный износ материала.

К такому выводу пришли члены рабочей группы во главе с автором знака Игорем Мазуром.

В ближайшее время специалистам мэрии предстоит оценить стоимость работ и изыскать средства на их проведение. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сейчас делается все необходимое, чтобы памятный знак был восстановлен в самое ближайшее время.

Памятный знак в честь «Липских железоделательных заводов» появился на входе в Нижний парк к 300-летию Российского флота в 1996 году. Он был установлен на месте, где ранее располагалась контора предприятия. Весной 1973 года при строительстве подземного перехода здание разобрали.

О том, что памятник разрушился сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», этой информацией они поделись с «Липецким краеведческим порталом». Вчера же в администрации Липецка GOROD48 сообщили, что к месту обрушения знака направилась специальная комиссия.







