Общество

38 минут назад

Памятный знак «Липских железоделательных заводов» обрушился из-за усталости металла

4 275
#памятник
Памятный знак «Липских железоделательных заводов» обрушился из-за усталости металла

Причиной обрушения памятного знака, установленного на Петровском спуске в честь «Липских железоделательных заводов», стал усталостный износ материала.

К такому выводу пришли члены рабочей группы во главе с автором знака Игорем Мазуром. 

В ближайшее время специалистам мэрии предстоит оценить стоимость работ и изыскать средства на их проведение. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сейчас делается все необходимое, чтобы памятный знак был восстановлен в самое ближайшее время.

Памятный знак в честь «Липских железоделательных заводов» появился на входе в Нижний парк к 300-летию Российского флота в 1996 году. Он был установлен на месте, где ранее располагалась контора предприятия. Весной 1973 года при строительстве подземного перехода здание разобрали.

О том, что памятник разрушился сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», этой информацией они поделись с «Липецким краеведческим порталом». Вчера же в администрации Липецка GOROD48 сообщили, что к месту обрушения знака направилась специальная комиссия.



4 275
#памятник

Комментарии (4)

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Глупый

1 минуту назад
Это- знак свыше, завод скоро "оптимизируют", ну или пропьют. Будет стоять призраком,как Сокольский.
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Фауст

11 минут назад
Это жуки короеды по металлу подточили его...!)))
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Шимка

15 минут назад
Классный металл НЛМК. 25 лет простоял и устал. А вот пирамида ПетруI чуть выше стоит уже больше ста лет, не валится.
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....

19 минут назад
Символично...
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