Происшествия

35 минут назад

В Липецке сломался памятный знак «Липских железоделательных заводов»

4 406
#памятник #знак #вандализм
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В Липецке сломался памятный знак «Липских железоделательных заводов»

Сломался или сломали -  сейчас выясняют в мэрии Липецка

Как сообщил сегодня липецкий краеведческий портал, обнаружен сломанным памятный знак, установленный на Петровском спуске в честь «Липских железоделательных заводов».




Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в данный момент на место происшествия направлена комиссия мэрии, будет оценен масштаб и характер разрушения, а также определено с привлечением правоохранительных органов – сломался ли знак сам или ему помогли вандалы. В то же время в мэрии отдают отчет в том, что знак уже простоял достаточно долгое время, с 1996 года, не исключено, что подвергся коррозии и сломался от естественных причин, например, под напором ветра. Ранее администрация Липецка планировала его обновить.

Также в мэрии заверили, что памятный знак-шпиль обязательно будет восстановлен. 

4 406
#памятник #знак #вандализм
1

Комментарии (4)

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Плохое

7 минут назад
Знамение
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Тогда он не сломался, а бл его сломали

14 минут назад
Автор не грамотный
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444

17 минут назад
В скупку отнесли
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Гость

23 минуты назад
Одни растраты....
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