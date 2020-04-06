В Липецке сломался памятный знак «Липских железоделательных заводов»

Сломался или сломали - сейчас выясняют в мэрии Липецка

Как сообщил сегодня липецкий краеведческий портал, обнаружен сломанным памятный знак, установленный на Петровском спуске в честь «Липских железоделательных заводов».Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в данный момент на место происшествия направлена комиссия мэрии, будет оценен масштаб и характер разрушения, а также определено с привлечением правоохранительных органов – сломался ли знак сам или ему помогли вандалы. В то же время в мэрии отдают отчет в том, что знак уже простоял достаточно долгое время, с 1996 года, не исключено, что подвергся коррозии и сломался от естественных причин, например, под напором ветра. Ранее администрация Липецка планировала его обновить.Также в мэрии заверили, что памятный знак-шпиль обязательно будет восстановлен.