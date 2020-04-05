Лукашенко: Украина должна сделать все для ликвидации ДНР и ЛНР

Руководство Украины должно сделать все возможное для ликвидации ДНР и ЛНР и возвращения границ Донбасса с Россией под контроль Киева. Об этом в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.





По мнению Лукашенко, выборы в этих государствах помогут восстановить «территориальную целостность» Украины. «Надо им, украинцам, прежде всего определиться. Потому что война на их территории», — подчеркнул он.



При этом Лукашенко признал, что «это будет непросто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены».



«Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы — давайте говорить откровенно ‑ и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась», — посоветовал белорусский лидер президенту Украины Зеленскому.



«Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог», — добавил Лукашенко.



Вчера стало известно, что заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в период с 6 по 8 апреля в формате видеоконференций. В частности, 6 апреля состоятся переговоры подгрупп по политическим вопросам и вопросам безопасности. На следующий день запланировано заседание подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам — видеоконференция Контактной группы состоится в последний день переговоров, сообщает



По его словам, команда Зеленского должна приложить усилия, чтобы «провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров».По мнению Лукашенко, выборы в этих государствах помогут восстановить «территориальную целостность» Украины. «Надо им, украинцам, прежде всего определиться. Потому что война на их территории», — подчеркнул он.При этом Лукашенко признал, что «это будет непросто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены».«Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы — давайте говорить откровенно ‑ и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась», — посоветовал белорусский лидер президенту Украины Зеленскому.«Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог», — добавил Лукашенко.Вчера стало известно, что заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в период с 6 по 8 апреля в формате видеоконференций. В частности, 6 апреля состоятся переговоры подгрупп по политическим вопросам и вопросам безопасности. На следующий день запланировано заседание подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам — видеоконференция Контактной группы состоится в последний день переговоров, сообщает novorosinform.org