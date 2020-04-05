Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты собирают средства для помощи россиянам, которые не смогли вылететь на родину из-за мер, принятых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.





«Вчера наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде... Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам», — отметил он.



Также посол добавил, что дипломаты активно консультируют граждан по поводу предоставляемой им Россией помощи.



Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.



4 апреля Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться на родину, сообщает



Соответствующее заявление Антонова приводится на странице дипмиссии в Facebook.«Вчера наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде... Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам», — отметил он.Также посол добавил, что дипломаты активно консультируют граждан по поводу предоставляемой им Россией помощи.Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.4 апреля Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться на родину, сообщает russian.rt.com