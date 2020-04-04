Коронавирус

48 минут назад

В Липецке проведена санитарная обработка против коронавируса всех подразделений полиции

14 859
#коронавирус
В Липецке проведена санитарная обработка против коронавируса всех подразделений полиции
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Во всех подразделениях, зданиях и помещениях УМВД России  по Липецкой области, где пребывают граждане и несут службу сотрудники полиции, проведены мероприятия  по санитарной обработке от коронавирусной инфекции.

- Меры по дезинфекции проводятся на регулярной основе в городских и районных подразделениях органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
14 859
#коронавирус

Комментарии (14)

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ИК-3

3 минуты назад
Почему камеры не побрызгали?
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Оборотень

9 минут назад
зря.
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Такой

9 минут назад
Шняги я еще невидал
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Дремесу

17 минут назад
Дремис, Дороги обычной водой не поливают, о какой обработке может идти речь? Всё улицы, весь транспорт в пыли, по любому зачехаешь от пыли. Интересно что в Москву докладывает? Или там знают?
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Житель

20 минут назад
С этого и надо было начинать
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Дремис

27 минут назад
А что, полностью весь город обрабатывать, что ли, не будут?! "Коронавирус" же всё-таки гуляет!/Опасно ведь для жизни!!!
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Суси

29 минут назад
Ток хотел сказать ,кадилом.
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)))

29 минут назад
Конечно. Им то нужнее. Опять на камеру окропили?
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Суси

32 минуты назад
Окропить святой водой и животворящую икону над Липецком провезти, как было во время войны над Москвой.
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Гкб

32 минуты назад
А когда промоют улицы, тротуары, подьезды ???
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