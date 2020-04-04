Коронавирус
48 минут назад
В Липецке проведена санитарная обработка против коронавируса всех подразделений полиции
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Во всех подразделениях, зданиях и помещениях УМВД России по Липецкой области, где пребывают граждане и несут службу сотрудники полиции, проведены мероприятия по санитарной обработке от коронавирусной инфекции.
- Меры по дезинфекции проводятся на регулярной основе в городских и районных подразделениях органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
- Меры по дезинфекции проводятся на регулярной основе в городских и районных подразделениях органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
14 859
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