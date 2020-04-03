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РЖД отменяет 53 поезда

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#транспорт #коронавирус
РЖД отменяет 53 поезда

Пассажирам предложат перебронирование или возврат средств за билеты.

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга. Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, отменят 53 поезда. Изменения затронут график движения "Сапсанов". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на три пары поездов меньше, уточняет ТАСС. Отмена коснется таких маршрутов, как Владивосток — Хабаровск, Москва — Тамбов, Саратов — Москва, Воронеж — Москва, Оренбург — Самара, Красноярск — Москва, Красноярск — Новосибирск, Москва — Брянск, Пенза — Москва, Самара — Казань, Ижевск — Санкт-Петербург, Иркутск — Улан-Удэ и других. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

В пресс-службе пояснили, что решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются, пишет агентство новостей «Москва».

- Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Холдинг «РЖД» отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан». Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше прошлого года, а на май - более чем в три раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май - менее 60% от уровня прошлого года, - уточнили в РЖД. - При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости - увеличит предложение для пассажиров.
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#транспорт #коронавирус

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